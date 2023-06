Canga llama a los "veteranos" del PP a dar "un paso al lado" para que ascienda gente joven

El cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas en Asturias, Diego Canga, ha apelado este martes a "los veteranos" de su partido a reflexionar sobre la necesidad de "dar un paso al lado" para posibilitar el ascenso de "gente joven" en un partido "que tiene mucha cantera" y en el que ha puesto como ejemplo de funcionamiento el de su rama juvenil, Nuevas Generaciones.



"No voy a pedir a nadie que se vaya", ha señalado Canga en su intervención ante la Junta Directiva Regional de un partido que ha considerado necesario "rejuvenecer, modernizar y cohesionar" reforzando las juntas locales a partir del impulso que ha supuesto su mejoría en los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales respecto a las de 2019.



A su juicio, si al PP le ha ido "bien" en los pasados comicios autonómicos y municipales es porque ha conseguido formar "un buen equipo" en una formación que adolecía de la falta "de cultura de equipo" y en el que se trabajaba "en compartimentos estancos", una mentalidad que ha reclamado no perder y "mantener la tensión" de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.



Unos comicios para los que el Comité Electoral del PP aún debe aprobar sus candidaturas y que, según Canga, se han convocado en esa fecha por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para fastidiar" al coincidir con puentes festivos en cuatro comunidades e intentar "que no se hable de su fracaso en las autonómicas y municipales".



Tras señalar también como una de las causas del resultado la ausencia de "ruido" interno en la campaña pese a renovar a 42 de los 78 cabezas de lista en las municipales, Canga ha celebrado también y se ha comprometido a "agradecer" la actitud durante la pasada campaña "de quienes no estuvieran cómodos" con los cambios que impulsó en el PP tras su designación como candidato.



Además, se ha mostrado convencido "sí o sí" de que el PP ganará las generales en Asturias para aprovechar "la oportunidad única" de lograr a nivel nacional una victoria "incontestable" para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo "y sacar a España del declive constitucional en el que se encuentra".



En el ámbito interno, Canga ha reclamado también que el PP empiece a mostrarse "no sólo como el partido que baja los impuestos sino como el partido del bienestar social" y se ha comprometido a incorporar a su equipo a un sociólogo, un economista, un científico y un experto en fondos europeos que actúe además como asesor para los alcaldes de los concejos donde gobiernen los populares.

ADVERTENCIA A BARBÓN

Ha advertido a Adrián Barbón que "debe cambiar el chip" y le ha indicado que "se acabó el ninguneo de la oposición y se acabó lo de escucharse a sí mismo". "Si quiere progreso en Asturias debe trabajar mano con mano con el Partido Popular y por tanto ofrecemos grandes consensos en los asuntos esenciales: demografía, empleo y el cuidado de nuestros mayores", ha dicho.

Ha augurado Canga "que habrá grandes tensiones entre PSOE e IU" y ha insistido en que ahora ya se acabó el rodillo del PSOE en la Izquierda Unida, porque el PP puede mirar de tú a tú al PSOE.