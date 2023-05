Canga estima que Asturias ha perdido una millonada en fondos europeos por la "desidia" del PSOE

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, ha acusado este martes a los gobiernos socialistas de los últimos años, incluido el liderado por el actual presidente y candidato a la reelección por el PSOE, Adrián Barbón, de perder millones de fondos europeos por su "desidia y pereza".

Canga, que antes de ser candidato ostentó hasta hace unos meses un alto cargo en la Comisión Europea, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del PP en la que ha dado detalles de los fondos europeos, de su funcionamiento y de las cantidades que han llegado a Asturias.

Una de las críticas que ha lanzado Canga a los socialistas es que se limitan a los programas de gestión compartida, es decir los que llegan a Asturias en cualquier caso, independientemente de quién gobierne, como los de la Política Agrícola Común, los Next Generation o los relativos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Pero Canga ha criticado al PSOE asturiano por no aprovechar todas las oportunidades que suponen los distintos programas competitivos que existen, aquellos que convoca la Comisión Europea a través de sus agencias. El candidato ha tirado de su experiencia en la Comisión Europea y ha lamentado que Asturias no consiguiese unas partidas económicas que habrían sido muy importante.

"Hay todo un mundo de oportunidades, programas por los que hay que competir y luchar con otras regiones, que no llegan automáticamente de Madrid, y por los que Barbón no hace nada, y si no comes tu trozo de tarta, otros lo harán", ha explicado.

En su exposición, ha ido desgranando los datos correspondientes al periodo 2014-2020. En ese tramo, Canga estima que Asturias perdió oportunidades de futuro por valor de 2.000 millones al no presentar solicitudes a 38 programas de la Unión Europea en los que hay que competir con otras regiones.

Ha mencionado Canga los programas correspondientes para conectar Europa, para fomentar la investigación y la Innovación, de medioambiente, pymes, promoción de productos agrícolas, salud, cultura y desarrollo digital, Defensa y pesca, en los que Asturias ha recibido cero euros o un dinero muy limitado.

En la mencionada rueda de prensa analizó 11 de los 38 programas, en los que dijo que Asturias había dejado de ingresar 163 millones en esos fondos que implican competir. En base al factor multiplicador que aplica el propio Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, del 4,63, supondría que Asturias habría perdido unos 756 millones. Extrapolando las cifras, Canga ha estimado en 2.000 los millones que el Principado dejó de ingresar en estos fondos que implican concurrencia competitiva.

Preguntado sobre las razones por las que creía que el Gobierno de Barbón no presentaba proyectos, Canga, además de la "desidia y pereza", ha dicho que cree que "se han acomodado" y que siempre es "más cómodo" conformarse con unas cantidades que recibes de Madrid sí o sí que "pelearlo" en programas competitivos.

Canga puso como ejemplo que durante su responsabilidad como director de Agricultura de la Comisión Europea, Asturias no presentó ningún proyecto para impulsar las once denominaciones de origen de la región, y añadió que mientras el Gobierno de Barbón dedica 500.000 euros al año a la promoción de estos productos, Galicia destinó sólo a la ternera gallega 1,4 millones.

Diego Canga señaló que las regiones que más provecho sacan a los fondos competitivos de la UE son Madrid, País Vasco y Cataluña, y anunció que un Gobierno del PP creará una agencia ejecutiva, dependiente de Presidencia, para captar el mayor número posible de fondos europeos y dar apoyo material y humano a empresas, ayuntamientos y otras entidades.

El candidato del PP resumió la estrategia de crecimiento para Asturias en cuatro ejes: reducción de impuestos, lucha contra burocracia, estímulos para que 3.000 empresas asturianas ganen tamaño y favorecer a 3.000 autónomos y utilización de todos los fondos europeos. "Un Gobierno debe preocuparse por impulsar los ingresos, la riqueza y el crecimiento de su territorio", resaltó.