Canga confía en el voto exterior para que el PP dé la sorpresa en Asturias

Diego Canga, candidato del PP al Principado de Asturias, confía en que el voto exterior le dé el "plus" que necesita para salir del empate que le auguran algunas encuestas y "ganar" en las elecciones regionales, desbancando al Gobierno del socialista Adrián Barbón.



Así lo ha señalado este miércoles en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado en el hotel Ritz de Madrid, en el que le ha presentado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que ha agradecido públicamente a Diego Canga que haya dejado "su vida cómoda y una buena nómina en Bruselas para dar un paso al frente y poner su prestigio, talento y su trayectoria al servicio de Asturias y de España".

Feijóo también ha destacado de Canga que haga "política útil y política que suma, que hoy no abunda".

Durante su intervención, Canga ha explicado que "con toda la cautela, con toda la humildad, está el partido muy ajustado, creo que vamos a ganar porque ninguna encuesta incluye el voto exterior, es el 13 %", ha explicado Canga, que ha destacado además que se lo ha "currado" y ha visitado Chile, Argentina o México.



Espera lograr el respaldo de los asturianos emigrados, que votarán y "sobre todo en Europa" donde este alto funcionario de la Unión Europea dice ser "muy conocido". Sostiene asimismo que está atrayendo votantes del PSOE.



Sobre pactos con formaciones como Vox, ha apuntado que los acuerdos son con los ciudadanos y se ha mostrado "convencido" de que el voto útil se irá concentrando "cada vez más" en el PP.



Ante el líder de su partido, ha desgranado su proyecto para Asturias, en el que promete rebajas fiscales, reducir la burocracia, abordar con una consejería específica el reto demográfico o fomentar el empleo y agrandar el tamaño de las pymes y micropymes.



"Barbón ofrece más de lo mismo (...) él ofrece palabrería, yo gestión. Yo hasta hace poco gestionaba 700 millones de euros con una tasa de ejecución del 100%. Mas de lo mismo o una alternativa sensata", ha recalcado.



Denuncia una "hemorragia demográfica" por los 24.000 habitantes en el mandato de Barbón. Promete corregir el problema con una consejería con competencias de natalidad, migración, despoblación y "economía plateada", la dirigida a los mayores.



En economía, espera hacer crecer a las empresas con avales, sueña con 30.000 empleos -uno por cada empresa alcanzaría esa cifra, ha ejemplificado- promete bajar el IRPF, suprimir sucesiones y donaciones o asumir el IBI en concejos de menos de cinco mil habitantes.

También quiere que haya un mejor aprovechamiento de los fondos europeos, no esperando el dinero que llega de Madrid, sino compitiendo para obtener recursos en las múltiples líneas que ofrece la Unión Europea y que Canga conoce en profundidad.



Blindar la sanidad, desestacionalizar el turismo y llevarlo a nuevos sectores, como el de los ciclistas del norte de Europa, o recuperar la autopista del mar son otras de sus propuestas.



También ha explicado que el modelo lingüístico del PP para Asturias no es la cooficialidad o que le preocupa la "velocidad" del proceso de descarbonización y que no hay que "tragar" con todo lo que "impone" el Ministerio.



Se ha declarado además "alérgico a los enchufes" por lo que promete profesionalizar la gestión con perfiles profesionales al margen de su ideología. EFE