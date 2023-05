Canga se compromete a aumentar en mil hectáreas las plantaciones de manzanos hasta 2030

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, se ha comprometido hoy a aumentar en mil hectáreas las plantaciones de manzana hasta 2030 para no tener que importar y un plan de promoción para vender la sidra asturiana en España y en Europa.



Ésta es una de las medidas defendidas por los populares para asegurar el futuro de la sidra que hoy ha anunciado en Quintueles, en Villaviciosa, junto al cabeza de lista del PP por el Oriente, Luis Venta, y el candidato municipal, Adrián Álvarez.



Canga señaló que uno de los problemas de la sidra es que mucha parte de la manzana que se utiliza no es autóctona, sino que se importa y que por eso el PP se plantear favorcer las plantaciones hasta 2030 con incentivos fiscales a los propietarios de tierras que alquilen terrenos para nuevas plantaciones, y con ayudas directas.



El candidato del PP también se comprometió a aplicar en todo su contenido la ley de Cadena Alimentaria, uno de los siete puntos que ha pedido el campo asturiano en las manifestaciones de las últimas semanas.



“El Principado es responsable de su aplicación en Asturias, y en la actualidad no se cumple”, ha señalado el candidato, para quien es preciso también conseguir que la sidra se venda mucho más fuera de Asturias, tanto en el resto de España como en Europa.



Según Canga, hay fondos europeos para la promoción de productos con denominación de origen, como la sidra, que el Gobierno de Barbón no ha aprovechado. EFE