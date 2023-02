Canga (PP): "O Barbón sabía el problemón de los trenes en 2022 o le tomaron el pelo"

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, ha mostrado sus dudas de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, desconociese hace dos años el problema que había con la compra de nuevos trenes de ancho métrico y le ha acusado de engañar a los asturianos por decir que tenía mucha influencia en el Gobierno central.



"O Barbón lo sabía o le han tomado el pelo", ha señalado el candidato popular al referirse a la reunión que mantuvo en Madrid el 21 de junio de 2022 con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, fecha en la que "ya se sabía que había un problemón con los trenes de Cercanías".



Dicho encuentro, en el que abordaron la evolución de las obras del AVE y de las inversiones previstas en el Plan de Cercanías, formó parte del maratón que llevó a Barbón a reunirse en dos días con cinco ministros.



"Barbón debe dar explicaciones sobre esto" y de lo que habló en ese encuentro con la ministra, ha incidido Canga tras señalar que el problema que había con el pliego de condiciones y con las medidas de los trenes, excesivas para los túneles del trazado de la antigua FEVE era conocido hace dos años.



El candidato popular ha criticado que Barbón presumiese en 2019 de su gran relación con el Gobierno de España y de la "mucha influencia" que tenía en el Ejecutivo central, un discurso que muchos militantes socialistas "creyeron de buena fe" al confiar en que sería tener presidentes del mismo partido en Madrid y Asturias, algo que "el tiempo ha demostrado que era un gran engaño".



Así se ha visto, según Canga, con las obras de ampliación del tercer carril de la autopista "Y", con la "chapuza" de los trenes de Cercanías, con "la no llegada" de la Alta Velocidad a Asturias o con la baja ejecución presupuestaria del Estado en Asturias que llevó a Barbón a llevar a cabo en junio del pasado año esa ronda maratoniana con ministros.



Canga ha criticado además que entre las 400 medidas del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las lecciones de 2019, "la 314" plantease que la variante de Pajares iba a estar finalizada en 2020 y que un año después estaría en servicio.



"El dúo (Pedro) Sánchez-Barbón ha restado y Asturias se encuentra peor que hace cuatro años, mientras el dúo Canga-(Alberto Núñéz) Feijóo va a sumar y no va a engañar a los asturianos", ha afirmado el candidato popular que considera que la alternativa para quienes se sientan engañados es el PP.



Por su parte, la diputada del PP por Asturias en el Congreso, Paloma Gázquez, ha señalado que es inconcebible que la ampliación de 4,9 kilómetros de la "Y" se esté prolongando durante más de tres años y ha mostrado sus dudas de que la puesta en marcha del AVE no vaya a acumular más retrasos.



En su opinión, todos sabían que no estaría listo para 2021 y ahora hay dudas de que lo vaya a hacer a lo largo de este año, o que no lo haga hasta que estén cerca las próximas elecciones generales.



Gázquez ha advertido además de que el modificado sustancial que va a tener que hacerse sobre los trenes que fueron adjudicados a CAF no sólo va a tener un coste adicional respecto al contrato firmado en diciembre de 2020, sino que posiblemente el contrato deba ser objeto de una nueva licitación si lo denuncian las empresas que también a ese encargo.



Al coste económico habrá que sumar retrasos en la entrega de los trenes, responsabilidades que, en su opinión, son de la actual secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, para la que ha pedido su dimisión ya que cuando se firmó el polémico contrato también era presidenta de Adif. EFE