Canga y Barbón mantienen las distancias también en Pola de Siero

Se acercan las elecciones y la batalla política va ganando intensidad. También las visitas institucionales a diferentes rincones del Principado. Este lunes ha sido el turno de la Comida en la Calle de Avilés y este martes de los Güevos Pintos en Pola de Siero. En ambos casos ha habido representación de los candidatos a los próximos comicios. Barbón y Canga han estado presentes, aunque no han coincidido en tiempo y espacio. Y eso que en Avilés, Canga hizo por saludar a Barbón, pero el presidente dice no haberse dado cuenta de esa intención. En Pola de Siero sus caminos no se han juntado.

Sobre ese saludo que al final no llegó en Avilés, Barbón habla de "despiste": "Esas películas que algunos se quieren montar... Yo no lo vi. Si el candidato del PP quiere una foto conmigo estaré encantado de que venga y se la saque. Había hecho tantas fotos... La alcaldesa de Avilés estaba literalmente tirando de mí porque teníamos que recibir a la alcaldesa de San Agustín de la Florida. Si Canga quiere una foto conmigo, que se acerque cuando quiera sin ningún problema".

Para Diego Canga, la versión de los hechos dista de la que ha ofrecido Barbón: "Intenté saludarle pero no quiso saludarme. Todo el mundo lo pudo ver. Dice que no me vio... Es una trola muy grande. No le demos mayor importancia".