Canga adjudica a Barbón y Lastra la expresión de "vividores de la política"

El Partido Popular sigue dando a conocer los nombres que acompañarán a Diego Canga en la lista a las elecciones autonómicas. Este jueves ha dado a conocer el de Pablo González, actual diputado y presidente del PP de Gijón. Se une al propio Canga, y también a Álvaro Queipo, Luis Venta, Pilar Fernández Pardo y a las tres caras nuevas anunciadas este miércoles de Andrés Ruiz, Susana Fernández y Gemma García. Precisamente al presentar a estos tres nombres, Canga habló del perfil coincidente en ellos de llegar desde la empresa privada, hablando de evitar "vividores de la política". Este jueves ha señalado que esa expresión tenía destinatarios: Adrián Barbón y Adriana Lastra.

El candidato popular ha defendido la trayectoria profesional de los nombres que se van anunciando: "Me refería a las personas que no han trabajado nunca y nos gobiernan. Nosotros somos profesionales, tenemos un trabajo y una vocación de servicio público. Los que yo menciono como vividores de la política son los que nos gobiernan. No es sorprendente que la gestión de Barbón sea tan mala porque la experiencia antes de ser presidente se limitaba a una gestión puramente política".

Y ha puesto en valor el nombre de Mercedes Fernández, por delante precisamente de Barbón y Lastra: "Me parece muy injusto poner a Mercedes Fernández al mismo nivel que Adrián Barbón y Adriana Lastra. Mercedes Fernández es profesora universitaria además de senadora. Tiene varias carreras. Ha trabajado muchos años como profesora de Derecho Civil".