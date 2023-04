El campo asturiano toma Oviedo: más de medio millar de personas reivindican el papel del medio rural

Los agricultores y ganaderos de Asturias han estallado. Más de medio millar de trabajadores del medio rural se han concentrado este lunes frente a la sede de Presidencia, en pleno centro de Oviedo, donde han llevado sus tractores, cortando durante más de una hora el carril derecho de la Calle Santa Cruz. La unión es máxima, la primera vez que se unen todas las asociaciones ganaderas.

Las reivindicaciones apuntan en varios aspectos. La gota que ha colmado el vaso en las últimas semanas es que se señale a los ganaderos y a la gente del campo por las oleadas de incendios que ha sufrido Asturias. Merecedes Cruzado Álvarez, de COAG refleja ese sentir de impotencia ante las culpabilizaciones: "Los que lo sufrimos de verdad somos los que estamos en el territorio quemado".

Pero las quejas no paran ahí. La presión de la fauna silvestre sigue preocupando. Oso, jabalí y sobre todo lobo, centran gran parte de las críticas de los ganaderos. En los propios daños y en la gestión de las administraciones sobre esos daños. José Ramón García Alba, 'Pachón', de UCA pone el foco en ese aspecto: "Lo que le dijo la ministra el otro día a Barbón. Que en Asturias no se gastaba el dinero que enviaban para pagar los daños del lobo". Mario, ganadero de Somiedo de 21 años lo sufre en sus carnes y lo cuenta en COPE: "Te matan el ganado, acaban con todo y luego tienes muchos problemas a la hora de certificar daños. Si te las comen y no encuentran muchas señas no las certifican. Luego cuando la certifican son precios muy bajos. Y cuando la certifican igual tardas tres o cinco años en cobrar. Es una vergüenza".

También señalan las consecuencias de las campañas de saneamiento ganadero de las enfermedades sujetas a campañas de erradicación o el incumplimiento y la falta de control en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las organizaciones califican de "momento histórico" las reivindicaciones y han elaborado un manifiesto con una serie de compromisos en salvaguarda del medio rural asturiano. PP, Foro, VOX, Suma y SOS Occidente han suscrito de momento el manifiesto, que ha sido entregado por registro en la sede de Presidencia. Las organizaciones agrarias abren ahora un plazo de cinco días para que lo puedan estudiar los partidos políticos que de momento no lo han suscrito y anuncian que de no ser así, continuarán incrementando la intensidad de las manifestaciones la semana próxima.