Campaña contra la gripe en Asturias: todo lo que debes saber sobre la vacunación

El Principado contará con 409.000 vacunas contra la gripe en una campaña que arrancará el próximo lunes, día 10, y que este año volverá a inocularse de forma simultánea junto con el cuarto pinchazo frente a la covid a los mayores de 60 años y a personas que tengan alguna condición de riesgo.



La campaña antigripal, que supondrá un coste para las arcas regionales de 4,9 millones, se prolongará hasta el 31 de diciembre, aunque el objetivo del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es "vacunar a la mayor cantidad de gente posible de la forma más rápida", ha apuntado el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles.



El Sespa citará por teléfono y progresivamente a la población de riesgo para la administración simultánea de la segunda dosis de recuerdo de la covid y de la vacuna de la gripe en una campaña que se inició el pasado 26 de septiembre en los centros residenciales para personas mayores y con discapacidad.



Hasta el momento, el 50 por ciento de los usuarios de geriátricos y del personal sociosanitario que les asiste ya ha sido vacunados con ambos sueros.



Los equipos de enfermería de Atención Primaria aplicarán las dosis de ambas vacunas –una en cada brazo- en los centros de salud, excepto en las zonas urbanas o periurbanas de las áreas sanitarias III (Avilés), IV (Oviedo), V (Gijón), VII (Mieres) y VIII (Nalón), donde se habilitarán puntos de vacunación masiva.



En las áreas de Oviedo, Gijón y Avilés se fijarán como puntos de vacunación el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el Hospital Naranco, el pabellón deportivo de La Tejerona y el centro Parque Astur, ha explicado el coordinador de Gestión Asistencial del Sespa, Óscar Suárez.



La vacuna antigripal está recomendada para personas de 65 y más años, inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas u obesidad y mujeres embarazadas, que presentan mayor probabilidad de complicaciones.



También se aconseja a quienes conviven con personas de alto riesgo, estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociales, y trabajadores de servicios públicos esenciales, como policías, bomberos y voluntarios de Protección Civil, etcétera.



En algunos de estos casos se aplicará la vacunación combinada con la dosis de refuerzo de la covid, como recoge la guía técnica.



Salud recomienda la dosis a las embarazadas en cualquier momento para protegerlas a ellas y a sus bebés, que hasta pasados los seis meses de vida no pueden recibir la profilaxis de la gripe.



Esta recomendación también se extiende durante el puerperio, hasta los seis meses tras el parto, a quienes no hayan recibido antes la profilaxis.



Asimismo, las vacunas de la gripe están indicadas para menores de seis meses a dos años que hayan nacido con menos de 32 semanas de gestación.



Las autoridades sanitarias también insisten en la importancia de que el personal sanitario y sociosanitario se vacune para prevenir contagios a pacientes y usuarios de los centros residenciales de mayores.



El objetivo, ha explicado Margolles, es que la cobertura vacunal llegue al 75 por ciento en los mayores de 65 años y en el personal sanitario y sociosanitario, y al 60 por ciento en embarazadas.



Por tercer año consecutivo, se administrarán cuatro tipos de vacunas tetravalentes.



A las personas de 65 y más años se les inoculan dos tipos de profilaxis diferentes, dependiendo de si viven en una residencia o en su domicilio.



Así, quienes estén institucionalizados ya están recibiendo una vacuna que logra una mejor respuesta inmune en este colectivo, además de la dosis de refuerzo frente a la variante ómicron de la covid.



Al igual que en la campaña anterior, al resto de adultos de los grupos de riesgo, entre los 14 y los 64 años, se les administrará la tetravalente de cultivo celular, mientras que para edades pediátricas se usará la clásica tetravalente.



Margolles ha animado a la inmunización combinada porque la coinfección de gripe y covid genera un daño "exponencial", dado que su impacto "no suma, sino que se multiplica", especialmente en los más vulnerables.



Según ha apuntado, el virus de la gripe, del tipo AH3, ha aparecido "muy pronto" y ha brotado "rápidamente", si bien en las últimas semanas se ha estancado y la circulación no está siendo "tan fluida".



Por otro lado, ha recordado que la opinión de los técnicos es la de mantener, al menos hasta marzo, el uso de la mascarilla en los espacios donde ahora es obligatorio, como el transporte público.



En este sentido, ha dicho que el planteamiento a nivel nacional es que haya revisiones periódicas y que, en función de la situación epidemiológica, "se podría quitar o fijar medidas adicionales". EFE