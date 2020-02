La Calzada vive entre el temor a la contaminación y la pérdida de puestos de trabajo

El barrio de la Calzada, en Gijón, es una zona de la ciudad que ha crecido gracias a la llegada de trabajadores para la industria pesada. Primero Ensidesa y ahora Arcelor es la fuente de ingresos para casi la mitad de la población que vive en el populoso barrio gijonés. Por eso cuando uno se dirige a esa zona de la ciudad a hacer una encuesta sobre los efectos de la contaminación se encuentra con reacciones como "¿Qué vamos a cerrar Arcelor? ¡No me jo... chaval!". Está claro que Arcelor es ahora mismo la fuente de ingresos para muchos de los habitantes de la Calzada y no quieren que se ponga en duda el futuro del gigante siderúrgico con críticas a su poder contaminante. El problema es que las nubes oscuras siguen saliendo del "sinter" y de las baterías de coque lo que genera un grave problema para la salud de los ciudadanos. Nadie quiere que se cierren las plantas de Arcelor en Veriña y Aviles, lo que se pide es que mejoren sus sistemas de filtrado en las chimeneas para que la contaminación no llegue a los ciudadanos.

Hay temor a los efectos de las nubes

Los vecinos de la Calzada reconocen que están preocupados por los efectos que puedan provocar en la salud las nubes de colores varios que salen de las chimeneas de la fábrica de Veriña. En algunos casos hablan de sensaciones al respirar "tengo resquemor en los ojos y sensación rara en la nariz". Otro de los vecinos habla de lo que se encuentra muchas noches cuando llega a casa "aquí llegas a las dos o tres de la mañana y hay olores. Es que se nota en el olor, directamente como a sulfuro o algo así". Un joven que juega con su hijo en el parque refleja a la perfección las dos caras de la moneda que tiene el problema de la contaminación en Arcelor: preocupación por la contaminación pero mucho más por el futuro laboral de muchos trabajadores de la zona. "Sí hombre claro que preocupa, pero igual que preocupa la contaminación preocupa tener trabajo. Y me imagino que en la Calzada todos conocemos a alguien que vive de Arcelor. Hay que exigir a la empresa que cumpla las normativas, pero siempre sabiendo con quien se trata".