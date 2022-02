El PP califica a la Fundación Metal Asturias de "chiringuito socialista" y critica la opacidad del Gobierno

El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha cargado este lunes contra el Gobierno asturiano al que ha acusado de no dar la información que les solicita de la Fundación Metal. Queipo, se ha referido al ente como un "chiringuito socialista" , tiene previsto preguntar sobre el asunto al consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, en el próximo pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

Álvaro Queipo ha ofrecido una rueda de prensa en la JGPA acompañado por las portavoces del Partido Popular en Gijón y Avilés, Ángela Pumariega y Esther Llamazares respectivamente. Los Ayuntamientos de Gijón y Avilés forman parte del patronato.

Los responsables del PP tienen muchas dudas y sospechas de que se puedan haber producido irregularidades, si no cuestiones más graves. No les convencieron las explicaciones ofrecidas la semana pasada en una comparecencia parlamentaria por el director General de Industria, Juan Carlos Aguilera. Queipo ha dicho que no es admisible que el dirigente asturiano haya justificado la falta de información porque la documentación "pesa mucho".

El PP insiste en que lleva pidiendo al Principado información sobre la Fundación Metal desde hace tiempo sin éxito. Queipo cree que, en realidad, se trata de un órgano con "falso carácter privado" que se ha construido para "evadir controles".

PERDIDAS Y PRECONCURSO DE ACREEDORES

"Es un ente que lleva campando a sus anchas, sobredimensionando su estructura de manera incontrolada", ha lamentado Queipo, quien ha advertido que desde 2016 acumula pérdidas por valor de 3,7 millones de euros. Un dinero, ha advertido, al que tendrán que hacer frente todos los asturianos por culpa de la "mala gestión".

Según el parlamentario asturiano, la Fundación Metal presentó el 9 de enero un preconcurso de acreedores. Pero lo hizo con carácter reservado, de tal forma que no se publicó en el registro público concursal. Esta circunstancia constataría la opacidad que envuelve a esta fundación, cuyo patronato está formado por el Principado, los ayuntamientos de Gijón y Avilés, y los sindicatos mayoritarios.

MÁS DE SIETE MESES SIN COBRAR UN EURO

Los dirigentes del PP temen que los trabajadores autónomos y formadores por cuenta ajena, que ya llevan meses sin cobrar, sigan en la misma situación. Se muestran preocupados al respecto. Por esos trabajadores y no por "las personas que han estado colocadas a dedo", advierten.

Esther Llamazares ha criticado también la falta de información a nivel municipal y ha relatado la incidencia en Avilés a cuenta de un edificio que se construyó en terreno público y con dinero de todos los asturianos. Pumariega ha dicho que el PP también va a presentar mociones a nivel municipal sobre este asunto.

¿ACUDIR A LOS TRIBUNALES?

Cuando Queipo ha sido preguntado sobre si estaban barajando la posibilidad de llevar este asunto a los tribunales, ha respondido que la respuesta a esa pregunta dependerá de la información que dé sobre el asunto este martes el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández.