Calendario escolar en Asturias: fecha de inicio, vacaciones y puentes del próximo curso

La Consejería de Educación ha aprobado hoy el calendario escolar para el próximo curso (2022-2023) que unifica por primera vez el inicio y el final del curso de Infantil y Primaria con el de ESO y Bachillerato una vez que la supresión de las recuperaciones de septiembre en Secundaria ha permitido ajustar las fechas y que los centros tengan más margen organizativo.



La estructura del calendario escolar mantiene los periodos de respiro en mitad de los dos primeros trimestres, que son los más extensos, de forma que las vacaciones de Navidad suman 16 días y las de Semana Santa se alargan a 11 repartidos por delante y por detrás del puente festivo.



Según la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, María Elena Arango, la propuesta que trata de conciliar las peticiones presentadas por adelantado por representantes de las familias, los sindicatos de la enseñanza pública y de la privada-concertada y las direcciones de los centros, a través de los comités.



“La organización que hemos sacado adelante intenta acercar las posturas de toda la comunidad educativa, con un equilibrio entre los trimestres y ofreciendo una respuesta a las necesidades metodológicas y pedagógicas que requiere el alumnado”, ha explicado Arango.



El calendario mantiene 177 días lectivos, a los que hay que descontar los dos festivos de cada concejo, de forma que el curso en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato comenzará el 12 de septiembre y concluirá el 23 de junio.



Así, se conservan los dos principales periodos vacacionales: el primero, del sábado 24 de diciembre al domingo 8 de enero, y el segundo, del sábado 1 de abril al martes 11 de abril.



Además, se incluyen dos periodos de respiro de cinco días cada uno y uno de cuatro en mitad de los dos primeros trimestres, el primero de los cuales al mes y medio del inicio de las clases de manera que se fijan como no lectivos el 31 de octubre y el 2 de noviembre, que se unen al 1 noviembre, festivo nacional, y al fin de semana.



El de cuatro días coincide con el puente de la Constitución y se considera no lectivo el lunes, día 5 de diciembre, que se encadena al puente y al día de la Constitución aunque sí habrá clase el miércoles 7 y el viernes 9.



El segundo descanso de cinco días llegará en febrero y se establecen como no lectivos los días 17, 20 y 21, que se unen nuevamente a un fin de semana, coincidiendo con Carnaval.



Con este calendario, el alumnado tendrá 68 días de clase en el primer trimestre, 57 en el segundo y 52 en el tercero. EFE