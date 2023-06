La Policía Nacional ha detenido en Madrid a once personas que integraban presuntamente una organización criminal dedicada a comprar y vender coches de alta gama con documentos falsos, un fraude con el que en apenas dos meses habrían obtenido alrededor de 300.000 euros.



Según informa la Dirección General de la Policía este miércoles, la organización desmantelada llevaba actuando desde hace tres años en los que se habría embolsado más de dos millones de euros.



La investigación se inició tras la denunciada de una financiera que alertaba de la compra de cinco vehículos en Asturias con documentación presuntamente falsificada.



Las pesquisas de los agentes permitieron detectar que los autores financiaban la compra de los coches de forma telemática, sin que las empresas propietarias de los turismos mantuvieran contacto directo con los compradores, de forma que remitían toda la documentación por correo electrónico.



Una vez que los arrestados recibían los vehículos comenzaban los impagos. Inmediatamente vendían los coches a particulares.



Hasta el momento, los investigadores han comprobado la existencia de más de 500 víctimas a los que la red les habría usurpado su identidad para falsear documentación y solicitar los créditos para la compra de coches.



Las víctimas no eran conscientes del fraude hasta que las entidades les solicitaban el pago de las deudas que no solo eran por la compra de vehículos, pues en algunos casos la documentación falsificada de estas personas era utilizada para la compra financiada de televisiones o videoconsolas.



La Policía ha practicado dos registros en Madrid, en los se han intervenido dos vehículos, dispositivos para la falsificación de documentos y 16.000 euros en efectivo.



Uno de los registros se realizó en el domicilio del presunto líder de la trama que disponía de una habitación oculta habilitada como taller de falsificación. EFE