El bullying: una práctica que crece con el uso de las redes sociales

Todos sabemos que el bullying está a la orden del día en los centros escolares, fuera de ellos y, cada vez más presente en las redes sociales. Un problema que muchas veces o no es capaz de atajar, o se mira para otro lado, o cuando se quiere intervenir ya es tarde para la víctima por el impacto emocional que está sufriendo.

En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, la Concejalía de Educación ha reunido a más 700 chavales de cinco colegios y tres institutos del municipio de Oviedo para hacerles ver como cualquier compañero o amigo puede sufrir este hostigamiento, y hasta tal punto que muchas veces el niño o la niña lo sufre en silencio llegando incluso a límites muy peligrosos, con lo que cuando se quiere tomar cartas en el asunto ya puede ser tarde. En el Calatrava, los chicos han escuchado las explicaciones de una persona tan mediática como es Juan Manuel Montilla, conocido como "El Langui". El actor y músico ha participado en varios programas televisivos como la serie "El Chiringuito de Pepe". En el recinto ovetense ha explicado a los alumnos de estos centros escolares la importancia de la empatía, de tomar parte activa cuando un niño o una niña está siendo objeto de acoso como si fuera tu hermano, tu primo o un amigo de tu círculo más cecano. Es importante trabajar la empatía con los niños ya desde muy pequeños, y no para que se enfrenten al acosador, sino para que denuncien una actitud así a los profesores o a los padres. El Langui dice no haber sufrido bullying cuando era niño, pero si reconoce que por su condición física muchas veces me sentí apartado de los juegos como el fútbol o cualquier otro deporte.

En la charla también ha participado Iris Rodríguez, portavoz de Participación Ciudadana de la Policía Nacional que ha puesto el acento en el uso de las redes sociales, y es que a día de hoy, cualquier niño o niña de 9 0 10 años ya maneja un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo y tiene acceso libre a redes como Tik-Tok o Instagram con el peligro que eso supone.