Bruce Springsteen, otra vez candidato al Premio Princesa de Asturias

El Ayuntamiento de Peralejos de las Truchas (Guadalajara) y el Festival 'Greetings from Peralejos' propondrán, por tercera vez consecutiva, la candidatura del cantante estadounidense Bruce Springsteen, conocido como 'The Boss' (el jefe), al Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2023.

Así lo ha asegurado en redes sociales el director del Festival 'Greetings from Peralejos', dedicado a Bruce Springsteen, Txema Fernández, un evento que se organiza cada año en el municipio alcarreño desde 2015 e impulsor de esta candidatura por tercera vez.

Según ha señalado Fernández, el último pleno del municipio así lo aprobó argumentando que "la música de Bruce llegó a Peralejos en 1981 y, de igual manera que paso con muchos antes que nosotros y con muchos después, llegó para quedarse y formar parte de la banda sonora de nuestras vidas".

"Sus canciones nos alcanzaron el alma y gracias a ellas nos hemos sentido identificados con esos héroes anónimos que Bruce describe en sus letras, animándonos a luchar, a amar, a buscar nuestra independencia, a no rendirnos nunca, a valorar la lealtad", ha argumentado.

Por todo ello, desde el 'Greetings from Peralejos-The Bruce Springsteen Festival' y el Consistorio, han presentado un año más la candidatura de Bruce Springsteen al Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Asimismo, el director del Festival ha informado de que al listado de apoyos este año se suma el director de cine vallisoletano, Arturo Dueñas, que ha cosechado "grandes éxitos y reconocimientos" por sus obras cinematográficas por todo el mundo.

Dueñas ha empezado el rodaje de un largo documental titulado "Greetings from Peralejos", “que aparte de servir como apoyo a la candidatura, servirá para documentar gráficamente todo el trabajo que realizamos desde este pueblo de la España vaciada en apoyo a la candidatura”, ha avanzado Fernández.

La candidatura de Springsteen recogió más de 200.000 firmas de apoyo el año pasado, entre ellos personalidades relevantes de la cultura y el arte como actrices como Adriana Ugarte y el actor Antonio de la Torre, los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel, Leiva, entre otros muchos.

La afición por la música del 'The Boss' en este pueblo de Guadalajara se remonta a los inicios de la carrera del cantante y ello llevó a que en el concierto que ofreció Springsteen en Madrid en 2012 un grupo de vecinos de este municipio acudiera con una pancarta que fue proyectada en varias ocasiones en las pantallas del evento, lo que llevó al artista a preguntar, en plena actuación, "qué quería decir Peralejos".

Esa mención tuvo mucha repercusión, nacional e internacional, y en agradecimiento, en 2014, se le nombró Hijo Predilecto de Peralejos de las Truchas -la placa le fue entregada en mano en otro concierto que el rockero ofreció en Madrid en 2016- y desde 2015, cada año se celebra en la localidad el festival tributo a Bruce Springsteen denominado 'Greetings from Peralejos', que en 2020 fue cancelado por la pandemia.