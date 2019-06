Bollos preñaos y vino contra la lluvia

Hacía varios años que las inclemencias del tiempo no lo ponían tan difícil en un Martes de Campo, que pese a la lluvia y el frío no frenó las ganas de los ovetenses de celebrar esta festividad con varios siglos de tradición. Es verdad que el ambiente en el Paseo del Bombé de Oviedo no era el mismo de otros años. A pesar de todo, se repartieron 4.000 bollos preñaos con su botella de vino, que algunos disfrutaron en el propio Parque o incluso en algunos barrios de la ciudad. Muchos, siguiendo la tradición, disfrutaron de las viandas en los bancos del Paseo del Bombé. Lo que se echó de menos fué ver el verde del Parque salpicado de romeros. Siguiendo la tradición, muchas personas se dirigían después a las heladerias del Paseo de los Álamos o a alguna de las confiterias del centro para finalizar con un café y pasteles. Como dice el alcalde de la ciudad, a mal tiempo, buena cara.

El Martes de Campo se completa con un festival de canción asturiana, en el que participan Luisi Martínez, Luis Estrada o Joge Tuya, y una romería popular en el Bombé, amenizada por la Orquesta Fábula.