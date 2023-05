Bird, Induráin... O los lavianeses Canella y Viti, estos son los 'ídolos' deportivos de los candidatos

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas desvelan, en un cuestionario elaborado por EFE, qué deporten practican, cuáles ven en televisión y a qué figura deportiva admiran más.

Ante la pregunta "¿Practica deporte o lo ve por televisión?", el socialista Adrián Barbón asegura que "soy andarín, como diría Azaña, y me gusta mucho caminar". Diego Canga, candidato del PP, explica que "practico ciclismo, balonceso, corro y juego al golf". Manuel Iñarra, de Ciudadanos, ha contado que "soy un apasionado del deporte y actualmente practico ciclismo".

La cabeza de lista de Podemos, Covadonga Tomé, reconoce que "intento mantenerme activa, pero no practico ningún deporte reglado". Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, explica que "pedaleo y me gusta ver, en la televisión, La Vuelta, el Tour o el Giro"; mientras que la candidata de Vox, Carolina López, desvela que "me gusta practicar spinning y caminar, y me encanta ver patinaje artístico o sobre hielo, pero también algún partido de fútbol, un derbi".

Desde Foro, Adrián Pumares explica que "intento ir de monte y salir a correr", sin embargo, reconoce que "no salgo lo que debería". Añade que "en televisión, me gusta mucho seguir ciclismo, fútbol, baloncesto o rugby".

A la pregunta "¿A qué deportista admira más?", Barbón, del PSOE, cita a "dos futbolistas de Laviana: Róber Canella, que jugó en el Sporting, y Viti, que lo hace en el Oviedo, pero también a Carmen López, una chica ciega que practica surf y me maravilló". Canga, del PP, admira "a Larry Bird, de los Boston Celtics".

Manuel Iñarra, de Ciudadanos, admira "a muchos, pero me quedo con Miguel Induráin por su forma de ver el deporte además de ser uno de los mejores de la historia". Covadonga Tomé, de Podemos, se queda con "cualquier ganador del Descenso Internacional del Sella".

Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, se queda, "como muchos españoles, con las gestas de Pedro Delgado y Miguel Induráin". Carolina López, de Vox, admira a Raúl Entrerrios porque "es un jugador de balonmano ejemplar dentro y fuera de las canchas". Y Adrián Pumares, de Foro, asegura que "admiro a todos por su constancia y sacrificio, pero si tengo que elegir, Rafa Nadal".