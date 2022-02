La consejera de Cultura, Berta Piñán, es una firme defensora de la oficialidad del asturiano y por eso se expresa en bable. Sin embargo, ha hablado en castellano a la hora de aclarar por qué su departamento ha ocultado un informe sobre el impacto que tendría hacer cooficial la 'llingua'.

"No es un informe vinculante", ha explicado la consejera que se ha mostrado "sorprendida" por la "polémica extraña" generada por el estudio que el Principado encargó a una serie de expertos sobre la oficialidad y ha salido a la luz justo después de que las negociaciones para reformar el Estatuto de Autonomía hayan fracasado.

El estudio, según Piñán, no está relacionado con las negociaciones con los grupos políticos y se trata de "uno más" de los que la Administración requiere con "absoluta normalidad, regularidad y frecuencia".



"Por mucho que el PP quiera tergiversar las cosas, eran otras preguntas y otras respuestas", ha afirmado Piñán en respuesta a los populares, que han acusado al Gobierno de "engañar y traicionar" a los asturianos al haber "ocultado" desde 2020 un informe jurídico que avala que la "única" vía posible para la implantación de la oficialidad del asturiano es haciendo obligatorio su uso y que estima en 170 millones el impacto económico que supondría para las arcas regionales.



La consejera de Cultura ha apuntado que el encargo del informe está dentro de las competencias de la Consejería de Cultura, y "por supuesto" entre las de la Dirección General de Política Llingüística.



Según ha puntualizado la respuesta ofrecida al PP en su momento correspondía a la "oficialidad amable" mientras que el informe desvelado recientemente habla sobre diferentes hipótesis y escenarios que hacen especialistas de gran renombre y reconocido prestigio".



La conclusión de Piñán es que el PP "no se ha leído el informe, que es una manera de tergiversar todas las cosas", y ha dicho que fue solicitado fuera del contexto completamente de la negociación de la reforma estatutaria, "por eso no se pasó".



El documento "expositivo", solicitado para disponer de un "contexto jurídico más amplio" y que "no vincula" ni a la Consejería de Cultura ni al Ejecutivo, contiene muchísimas hipótesis de trabajo.



"Es un informe complejo, que plantea certezas y dudas jurídicas", ha declarado Piñán, que ha defendido que la negociación mantenida en los últimos meses afecta a la oficialidad, mientras que "después, la ley de normalización saldría de la Junta General".



Según ha sostenido, este informe no tiene por qué hacerse público si nadie lo solicita, ya que es de "uso interno", aunque en este caso la licitación del mismo figura en el "perfil del contratante con un título que cualquier ciudadano o grupo político lo podía ver" en la web del Principado, donde está desde el 2020.



En el análisis de la ley de uso, la responsable de la Consejería de Cultura ha revelado que "se veían algunos límites jurídicos un poco confusos sobre el desarrollo de la política de normalización", por lo que encargaron un informe sobre hasta qué punto era posible "llegar".



El documento elaborado, que ha calificado de "completo", plantea "muchas cosas con escenarios diferentes".



El PP ha solicitado el informe "ahora", ha dicho Piñán, que ha atribuido la petición de la formación popular a haberlo visto en el "portal del perfil del contratante".