Beni Brito, asturiano en Ucrania: "Yo no voy a luchar pero como se acerquen a mi casa disparo"

Son casi 4.000 kilómetros los que separan a Beni Brito de su Asturias natal. Hace ya cuatro años que este langreano se instaló en Ucrania para emprender una nueva vida. Y lo consiguió. Conoció a María, tuvieron una hija y echó raíces en una país donde tiene una familia a la que no quiere abandonar. Beni, que nació en la Felguera hace 33 años, se niega a salir de Ucrania porque su suegro está combatiendo contra las tropas rusas. “Mi mujer no quiere dejar allí a su padre y yo sin ella no me muevo, o todos o nadie, aunque no descarto marchar más adelante”, ha explicado este miércoles en el programa 'Mediodía COPE' después de haber denunciado que no le había llamado nadie de la Embajada española para poder salir del país. De momento, se queda.

Beni Brito reside en Vinnytzia, una provincia con una población similar a la de Asturias, en torno al millón de habitantes. Está escondido en su casa, armado, con su mujer ucraniana y con su hija de cuatro años. “Mi niña no sabe ni lo que es la palabra guerra. Yo le he explicado que está el virus de antes pero que ahora es ruso y que a veces nos tenemos que ir corriendo a esconder”. Lo tiene todo preparado por si tiene que salir corriendo. "Coger agua, algo de comida y unos cascos de música grandes por si hay mucho ruido para ponérselos a la niña".

En su ciudad no ha caído, de momento, ninguna bomba pero reside a 230 kilóemtros de Kiev. Aunque no tiene miedo, la situación es complicada. "A partir de las diez de la noche, como salgas a la calle te disparan y luego te preguntan. Por el día puedes salir al supermercado, a llenar agua y ya está".

En medio de las balas, las bombas, los misiles y la desolación que está sembrando el Gobierno de Putin, este asturiano ha encontrado en la radio una gran compañía. Es un fiel oyente del 'Partidazo de COPE', programa en el que hace unos días relataba que no tiene miedo aunque sí preocupación por su mujer y su hija. ”Que se encierren en la sala de la mesa de seis metros y se maten y dejen a los civiles en paz".

El suegro de Beni está defendiendo Ucrania con armas pero él no va a dar ese paso. “A mí no me obliga a luchar nadie pero como se acerquen a mi casa disparo, tengo que proteger a mi familia, a ver qué voy a hacer”, relata desde Vinnytzia.

"Puxa Asturias y viva Ucrania", expresa Beni antes de despedirse de los oyentes de COPE.