El Bellas Artes de Asturias acoge la exposición de Marina Abramovic "Retrato y performance"

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha inaugurado este jueves 'Marina Abramovic. Retrato y performance' en la Colección María Cristina Masaveu Peterson, una de las grandes apuestas expositivas del centro para este verano.

NUEVE OBRAS SELECTAS DE COLECCIÓN

Esta exposición, coorganizada con la Fundación y comisariada por Alfonso Palacio, se concibe como una selecta muestra que reúne un total de nueve obras de la artista serbia: siete de ellas procedentes de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y dos propiedad de su presidente, Fernando Masaveu.

Las nueve piezas seleccionadas recorren parte de la trayectoria artística de Marina Abramovic: desde mediados de los años setenta, momento en el que realizó algunas de las performances más importantes de su carrera junto al también artista y compañero Ulay, hasta el cercano 2018, año en el que se fecha Self Portrait with Quartz Crystal, la única escultura presente.

El conjunto elegido supone, además, una excelente representación de la colección de arte contemporáneo que atesora la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Un fondo que cuenta con piezas de creadores emergentes junto con artistas consagrados como la propia Marina Abramovic, León de Oro de la Bienal de Venecia de 1997 y Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2021.

RECORRIDO POR LA TRAYECTORIA DE ABRAMOVIC

Las obras presentes permiten hacer un recorrido por algunos de los hitos de su trayectoria que la han convertido, en palabras del comisario Alfonso Palacio, "en uno de los grandes nombres de la creación mundial y en auténtica pionera y figura del arte de la performance".

Las tres primeras obras recogen algunas de sus acciones junto a Ulay, quien fuera su pareja y compañero artístico entre 1976 y 1988. Se trata de 'Interruption in Space', fotografía perteneciente al conjunto que documentó la performance realizada por ambos artistas en la Academia de Arte de Düsseldorf en enero de 1977; 'Breathing In-Breathing Out, desarrollada en el mes de abril de 1977 en el Studentski Kulturni Centar (SKC) de Belgrado y, finalmente, 'Relation in Time', instantánea que registra la performance llevada a cabo en el verano de 1977 en la galería Studio G7 de Bolonia.

El resto de obras presentes plasman el trabajo de Abramovic en solitario. En primer lugar, se expone una pieza titulada 'Image of Happiness', fechada en 1998 y vinculada a un vídeo realizado por Abramovic dos años antes. Con 'Holding the Goat' se marca la senda recorrida por la artista serbia a comienzos del siglo XXI y que pertenece a la serie 'Back to Simplicity', a la que también corresponde 'Looking at the Montains'. La penúltima de las obras corresponde a los años 2013-2014. Se trata de 'The Scream, Ekeberg Park', fotografía con la que Abramovic homenajea el nacimiento de Edvard Munch.

UNA ESCULTURA PONE BROCHE FINAL

Finalmente, la exposición se cierra con la citada escultura, sin duda una de las piezas más singulares de todo el proyecto. La muestra, que estará presente hasta el 4 de septiembre en la sala de exposiciones de la planta -1 del Edificio Ampliación, es un ejemplo más de las excelentes relaciones que unen al Museo de Bellas Artes de Asturias y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que apuestan por un trabajo colaborativo que contribuya a enriquecer la difusión artística.