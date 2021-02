Belarmino Feito en COPE: “Pedro Sánchez no mira por Asturias porque no quiere”

“Asturias no suma en la aritmética parlamentaria de Pedro Sánchez porque aquí no tiene que pagar facturas”. Es la base de la que parte el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, para explicar que el Estatuto Electrointensivo aprobado por el Gobierno central no solucione los problemas de nuestra gran industria o que Asturias pueda salir perjudicada en el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción en los que tienen puestas las esperanzas las empresas del Principado. A Feito le preocupa que las “facturas” que tiene que pagar el PSOE para gobernar en España castiguen a Asturias “por enésima vez”.

El presidente de FADE ha analizado en COPE la crisis industrial que vive Asturias, los efectos que la pandemia está provocando en nuestra economía o la apuesta de Amazon por el polígono de Bobes. “El alcalde de Siero es un ejemplo de que con voluntad política se pueden hacer cosas. Lo que no se hace es porque no se quiere hacer. Sobran alianzas, foros y comisiones y falta voluntad política”, afirma Feito en la entrevista concedida a COPE Asturias.

Aquí puedes escuchar la entrevista.

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE