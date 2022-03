Barbón: "Vienen meses difíciles"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido este miércoles que se avecinan "meses difíciles", en los que los gobiernos, incluido el asturiano, deberán tener "una visión muy social para atender y apoyar a los colectivos más vulnerables y a las empresas para que puedan salir adelante" en un contexto de fuerte inflación y precios récord de la energía.

Barbón ha asumido esta situación al responder en el pleno de la Junta General del Principado a sendas preguntas formuladas por el PP e IU sobre la guerra de Ucrania y las consecuencias que este conflicto desatado hace dos semanas puede tener en la economía y familias asturianas.

En respuesta a la portavoz popular, Teresa Mallada, el presidente ha asegurado que hay que decir la verdad a los asturianos y transmitirles que es preciso dar "estabilidad, rigor y unidad en la Cámara, y no hacer política barata" en un momento en que no se puede ocultar que la guerra va a tener consecuencias económicas para los bolsillos de todos los europeos.

"Vienen meses difíciles y quien lo oculte está mintiendo", ha reiterado posteriormente a la portavoz de IU, Ángel Vallina, a quien ha advertido de que, aunque "esta guerra en el corazón de Europa nos está afectando, y mucho", en estos momentos las consecuencias económicas "son todavía impredecibles".

No obstante, ha señalado que "van a tener un impacto claro", como se está viendo ya en el recibo de la luz y los precios que están alcanzando los combustibles, y que lo sufrirá "especialmente la clase trabajadora".

Para contener los precios energéticos, Barbón ha señalado que es preciso insistir en la modificación del sistema marginalista de fijación de precios para evitar que el gas marque el precio de otras energías más baratas, como la eólica o la solar, o actuar para que el gas salga de ese sistema.



También hay que frenar la especulación creciente en los derechos de emisiones de C02, que también encarece la energía, y hacer que la UE de una respuesta comunitaria y conjunta al precio del combustible, tras descartar que el encarecimiento esté relacionado con el cierre de las térmicas porque en Alemania el carbón, junto al gas, tiene una fuerte presencia, y los precios incluso superan los de España.



Previamente, Mallada había señalado que es el momento de replantearse el cierre de las térmicas, porque la guerra en Ucrania y los precios energéticos disparatados muestran que la descarbonización exprés llevada a cabo por los socialistas fue un error.



Si se reconsidera el cierre de las térmicas y se reconduce la "errada política energética" española, contará con el apoyo del PP, ha señalado la presidenta de los populares asturianos, para quien la guerra en Ucrania "hace que haya que librar otra guerra energética en Europa".

Barbón admite que la inflación provocará desajustes presupuestarios

El presidente del Principado, ha admitido que "la ola inflacionista" va a provocar un desajuste de los presupuestos y que habrá que hacer "las adaptaciones necesarias" para "dar respuesta" a la situación.

Adrán Barbón respondía así a la pregunta formulada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien le ha pedido explicaciones sobre las acciones de su Gobierno "para ayudar a las familias y empresas asturianas a hacer frente a la desbocada subida de precios que se está produciendo".

Tras subrayar que "la ola inflacionista" no es un problema exclusivo de Asturias, sino que afecta al conjunto de España y de Europa, Barbón ha insistido en que "vienen meses difíciles" y ha subrayado que "la herramienta política" con la que se puede atender a los problemas de los ciudadanos se llama presupuestos, a los que "usted votó en contra", le ha recordado Barbón a Pumares.



Dicho presupuesto va a quedar "desajustado" por la inflación, ha admitido Barbón, y por ello habrá que hacer las "adaptaciones necesarias" si se quieren aumentar las ayudas a las familias o las empresas porque "vienen tiempos duros a los que las administraciones deberán dar respuesta".



Pumares se ha mostrado de acuerdo en que la inflación no afecta solo a Asturias o a España, pero ha remarcado que "a las economías peor gestionadas le afecta mucho más".



El portavoz de Foro ha advertido de que la situación es "verdaderamente dramática para muchas familias y empresas" sin que vayan a recibir ayudas, y "muchas se van a quedar atrás" ante las perspectivas de la caída del consumo y la inversión.



Tras afirmar que el Gobierno debería de "pedir perdón" por haber promovido el cierre de las centrales térmicas o por el hecho de que aún no se haya puesto en marcha la regasificadora de Gijón, el portavoz de Foro ha remarcado que en estos momentos "necesitamos liderazgo, abandonando el seguidismo político".

Barbón ha rechazado que el aumento de la inflación se deba al cierre de las térmicas, como demuestra que otros países como Alemania están atravesando una situación similar o incluso peor pese a utilizar el carbón como gran fuente de respaldo.



Además, ha subrayado que él no era partidario del cierre de térmicas, pero hubo algunas empresas que optaron por adelantar su clausura en lugar de realizar las inversiones a las que obligaba la normativa europea dentro de un periodo transitorio.