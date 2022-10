Barbón: "Vamos a por todas"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, espera que el proceso de primarias para elegir a los candidatos a las principales alcaldías de la región no haya dejado heridas abiertas y que esas agrupaciones sepan restañarlas y cierren filas en torno a programas que den certidumbre.



Barbón ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los candidatos socialistas a las alcaldías de los siete grandes municipios de Asturias, entre los que se encuentran veteranos como los alcaldes de Avilés, Siero y Langreo, Mariví Monteserín, Ángel García y Carmen Arbesú, o el portavoz socialista de Castrillón, Iván López, que aspira a recuperar la alcaldía para los socialistas.



Entre las caras nuevas figuran la del candidato mierense, Raúl Moro, y los vencedores en los dos únicos procesos de primarias que los socialistas han celebrado en Asturias: Carlos Fernández Llaneza, que liderará la lista en la capital asturiana, y el independiente Luis Miguel Flórez "Floro", que hará lo propio en Gijón, el municipio más poblado de la región



Floro se impuso en la primera ronda a la abogada socialista Ana Puerto, mientras que Fernández Llaneza lo hizo en una segunda ronda al conseguir siete votos más que el edil Ricardo Fernández.



Ante la conveniencia de que las candidaturas que se elaboren de cara a las elecciones de mayo del próximo año deben integrar también a quienes salieron derrotados en las primarias en Oviedo y Gijón, Barbón ha señalado que no quiere entrometerse en la vida interna de "agrupaciones plurales, con visiones diferentes", pero que ahora toca "cerrar filas y ponerse al servicio de la ciudad".



"Vamos a por todas. No salimos a empatar", ha afirmado Barbón al señalar que la FSA no renuncia a contar con alcaldes en los siete municipios más poblados del Principado, tres más de los que tiene actualmente ya que no gobiernan en Oviedo, Mieres y Castrillón.

En el caso concreto de Oviedo, ha señalado que las visiones distintas que pueda tener el candidato socialista y el Gobierno del Principado sobre los proyectos de la Ronda Norte y de la fábrica de armas de La Vega no van a suponer ningún problema y que si Fernández Llaneza llega a gobernar "tendrá todo el derecho a pedir que se cambien".



"Defendemos los acuerdos en los que estamos porque hay lealtad institucional con el actual Ayuntamiento, pero si los electores provocan un cambio y el nuevo alcalde tiene una posición diferente, estaré abierto a negociar en beneficio de Oviedo", ha subrayado.



Barbón ha reconocido que Oviedo "lo tiene más difícil"para recuperar la alcaldía, pero ha señalado que lo que ha visto esta última semana del proceso de primarias le ha gustado, que hay "buen ambiente" y que no le consta que la secretaria de la AMSO, Delia Losa, esté incomoda con el candidato elegido.



"La unidad se valora y ante los espectáculos que vemos en otros partidos, más todavía", ha agregado el dirigente de la FSA-PSOE que ha recordado que actualmente los socialistas gobiernan en 53 de los 78 municipios de la región.