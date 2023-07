Barbón ultima su Gobierno y Podemos no se resigna a quedar fuera

El presidente electo del Principado, Adrián Barbón, dará a conocer el próximo sábado la composición del nuevo Ejecutivo autonómico. Repetirá con diez consejerías y, al menos, habrá cinco mujeres. Una de ellas será la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, un cargo en el que todas las quinielas sitúan a Gimena Llamedo, número dos de la Federación Socialista Asturiana y persona de la máxima confianza de Barbón.

En ese Gobierno estará también Izquierda Unida al frente de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Derechos Ciudadanos. Podemos, sin embargo, ha sido excluido por el propio presidente asturiano ante la "inestabilidad que generan sus conflictos internos". Pese a la negativa de Barbón a formar un gobierno tripartito, los morados no se resignan a quedar fuera del Ejecutivo.

La diputada de Podemos en la Junta General, Covadonga Tomé, sigue sin descartar la posibilidad de que la formación morada tenga cabida en el Gobierno pactado entre PSOE e IU.



"Hasta que no se conforme el Gobierno no se puede descartar nada", ha asegurado la parlamentaria morada, que ha reconocido que en los últimos días no ha tenido contactos con el presidente electo, pero que considera que "lo normal sería que los hubiese".



En su opinión, Barbón "no se puede permitir el lujo de dejar pasar un gobierno progresista sin fisuras" del que no forme parte Podemos, una formación que en su programa político tiene muchas coincidencias con el acuerdo político alcanzado entre socialistas e IU para conformar el próximo Gobierno.



"Ojalá se cumplan las catorce páginas de ese acuerdo", ha insistido Tomé que ha incidido en que "sería un error político" que Barbón no tuviese en cuenta a Podemos.



INVISIBILIZAR A PODEMOS



Tomé ha coincidido con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en que haber invisibilizado a Podemos durante la campaña para las elecciones generales fue un error por parte de la formación morada, aunque ha incidido en que ahora hay que reconocer las virtudes de ambas formaciones y remar juntos en la misma dirección.EFE