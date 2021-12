Barbón: Todas las licitaciones pendientes se revisarán tras el "desastre" de Cabueñes

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha ordenado al resto de miembros del Ejecutivo que procedan a revisar las licitaciones que tengan pendientes para evitar que se repita el "error y desastre" cometido con la ampliación del Hospital de Cabueñes, un proyecto que ha asegurado sigue siendo una prioridad para su Gobierno y que se agilizará todo lo posible.



"Es mejor recalcular los precios y paralizar una licitación y que cuando salga, salga bien, a que quede desierta", ha subrayado el presidente que, sin embargo, ha reconocido que supone una enorme dificultad porque los precios de las materias primas actualmente se modifican de día en día.



Barbón ha hecho este anuncio al responder en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por la portavoz de IU, Ángel Vallina, sobre las medidas que el Ejecutivo autonómico tenía previsto adoptar para garantizar que las obras de ampliación del complejo hospitalario gijonés se puedan iniciar "no más tarde de la próxima primavera".



La licitación de las obras de reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes, a las que el Principado iba a destinar un gasto de 44,9 millones de euros con un plazo de ejecución de 29 meses, quedó desierta al haber finalizado el plazo a finales de noviembre sin que ninguna empresa se hubiera interesado por el proyecto.



El presidente ha pedido hoy disculpas a Gijón y toda el área sanitaria V por el error cometido y no detectado con esa licitación, que quedó desierta por "un problema derivado de los precios de las materias primas y una falta de actualización", y ha asegurado que ya se está trabajando para solventar ese problema y en la búsqueda de la solución jurídica "que permita actuar lo más pronto posible para que esa licitación salga adelante".



Tras asegurar que entiende y comparte el cabreo de la alcaldesa de Gijón, Ana González, con este asunto, ha asegurado que ayer mismo mantuvo una videoconferencia con ella en la que volvió a asegurarle que hará todo lo que esté en su mano para actualizar los precios, licitar cuanto antes y recuperar la credibilidad perdida.



"Que quede absolutamente claro mi compromiso con Cabueñes porque va en ello mi palabra y mi credibilidad política", ha añadido Barbón, que ha señalado así se puede ver al tener en cuenta que este proyecto de ampliación se va a realizar con fondos propios del Principado, y no va a recibir ni un euro de fondos europeos



No obstante, el presidente ha señalado que el encarecimiento de las materias primas durante los últimos meses es un problema mundial de desabastecimiento que está afectando también a las licitaciones de muchos ayuntamientos asturianos" y que lleva a muchas empresas a no dar presupuestos para más allá de una semana.



"Es preciso sí o sí que la ampliación de Cabueñes se convierta en realidad ", ha añadido.