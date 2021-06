Barbón tiene ganas de vacunarse: "espero que pronto me toque, como un cuarentón más"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aguarda su turno para recibir la primera dosis contra la COVID. La campaña está centrada ahora en la generación del 70, en la franja de edad de 40 a 49 años, a la que pertenece el jefe del Ejecutivo asturiano que ya tiene ganas de que lo llamen. "Ahora están vacunando a los de mi generación. Espero que pronto me toque a mí, como un cuarentón más". No ha pasado por alto que en "unos días" un tercio de la población ya estará inmunizada, un "hito" para una comunidad que la sitúa entre las regiones europeas con mejores datos.

lAsí lo ha manifestado este lunes, en declaraciones a los periodistas, durante el acto de inauguración del juzgado de primera instancia e instrucción de Valdés, donde ha vuelto a reclamar que se mantengan las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla "de calidad", y que se eviten los espacios interiores y las aglomeraciones.

Barbón ha apelado a la "prudencia" y ha pedido a las personas que aún no están vacunadas contra el coronavirus que "no bajen la guardia" y "extremen las precauciones", porque Asturias no se puede permitirse cometer "errores".

El presidente asturiano ha afirmado que tiene "plena confianza" en los jóvenes de Asturias, que lo han hecho "muy bien" a lo largo de la pandemia y a los que les ha pedido que "aguanten".



Barbón también ha señalado que la Consejería de Salud está trabajando en la elaboración de una resolución, que se publicará esta semana, para adaptar a la situación epidemiológica de Asturias las nuevas medidas contra la covid-19 aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud, en la que se incluirá el nuevo sistema de restricciones 4+, un modelo que permitió controlar la tercera ola y evitó la llegada de la cuarta, ha dicho.



El presidente ha destacado que este nuevo modelo es "más restrictivo", dado que podría aplicarse en zonas más acotadas dentro del municipio en los casos "donde haya brotes o explosión de casos".



Sobre el hecho de que los profesionales esenciales estén eligiendo de forma mayoritaria como segunda dosis AstraZeneca frente a la de la farmacéutica Pfizer para completar su proceso de inmunización, ha dicho que no tiene "nada que cuestionar" y que el Gobierno asturiano "siempre ha sido comprensivo en este sentido dentro del marco de la normativa nacional".



Por otro lado, ha señalado que una cumbre de presidentes autonómicos no tiene "capacidad de decisión", dado que es un órgano "más deliberativo", punto en el que ha manifestado la importancia de que el Sistema Nacional de Salud no funcione como "mera recomendación", sino adopte medidas de salud pública "de manera cooperativa".



"La cogobernanza significa que, en un ámbito federal, tenemos que ser capaces de acordar entre todos", ha concluido.