Barbón también pierde el mando del PSOE en Llanes: Trevín se impone al candidato de la FSA

Los planes no han salido como le hubiera gustado a la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA). La asamblea del PSOE de Llanes ha elegido a Antonio Trevín como nuevo secretario general. El ex presidente del Principado, ex diputado nacional y ex alcalde de Llanes se ha impuesto con 123 votos a los 94 obtenidos por el segundo candidato que concurría a la elección, el diputado autonómico Ángel Morales, que contaba con el respaldo de la FSA.

Trevín ostentó la Alcaldía de Llanes en dos periodos diferentes, entre 1987 y 1993, cuando dejó el cargo para ocupar la Presidencia del Principado tras la dimisión de Juan Luis Rodríguez-Vigil, y entre 1999 y 2004, cuando fue nombrado delegado del Gobierno en Asturias, cargo que ejerció hasta 2011.



Ese año, Trevín se presentó como número uno de la lista al Congreso de los Diputados por Asturias en las elecciones generales de 2011 y obtuvo acta de diputado que mantuvo que mantuvo hasta 2017 cuando anunció su renuncia ante sus discrepancias con la estrategia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

MONCHU GARCÍA GANA EN GIJON

El triunfo de Trevín en Llanes llega un día después de la victoria de José Ramón García, 'Monchu', en la mayor agrupación socialista de Asturias, la de Gijón, donde los militantes han respaldado al candidato crítico con la dirección regional y con la alcaldesa de la ciudad, Ana González.

La candidatura de Monchu García obtuvo un total de 394 votos (52,81%) frente a la de su rival, Iván Fernández Ardura, que cosechó 346 votos (46,38%). La diferencia fue de tan solo 48 votos.

Tras conocer su victoria, el nuevo secretario general de los socialistas gijoneses apelaba a la unidad porque "no quiero vencidos en este partido". Pese a sus mensajes críticos con la dirección regional, Monchu García ha invitado a los miembros de la Comisión Ejecutiva Autonómica «para que participen en la reunión ejecutiva del lunes, porque para nosotros es importante empezar con buen pie y empezar a sumar».