Barbón se suma a Revilla y reclama a Transportes la gratuidad de las cercanías hasta 2026

Asturias y Cantabria reclamarán que se prorrogue la gratuidad de los servicios de cercanías, además de la renovación total de la flota de trenes de ancho métrico y un adelanto en los plazos de entrega como compensación por el "daño inequívoco" que ha causado el error de diseño en las unidades que se habían encargado, incompatible con los túneles del trazado de la antigua FEVE.



Así lo ha asegurado este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha participado en Madrid en el marco de la VI edición del Forbes Summit Reinventing Spain, organizado por Forbes España, en el que también han participado sus homólogos de Murcia, Andalucía, Galicia y Extremadura.



Barbón, que se ha sumado así a la petición que en ese sentido ha hecho el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que esa petición de gratuidad se abordará en la reunión que mantendrán este viernes el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, con sus homólogos cántabros para preparar la reunión del lunes en Madrid con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.



"Parece una compensación lógica, como la renovación de flota o dejar claros los plazos y otros temas que estamos trabajando de cara al lunes", ha subrayado el presidente asturiano al referirse a los fallos en el diseño de los 31 trenes que se iban a destinar a Cantabria y Asturias y la consiguiente demora en su construcción.



Para Barbón, se ha producido un "daño inequívoco" que "abochorna e indigna" y que debe ser objeto de compensación, en primer lugar, con la asunción de responsabilidades y ceses, y después con compensaciones y un "cálculo riguroso" de los plazos de entrega.



Además, ha reconocido que todo este asunto le ha provocado un "cabreo lógico" y una decepción que no ha ocultado y que ha trasladado al Gobierno central porque, aunque es militante socialista desde los 17 años, pero nació en Asturias, con lo que no tiene duda de a quién debe primero lealtad.



No obstante, ha asegurado que el ministerio ha reaccionado, se ha puesto a disposición del Principado y está buscando una solución" para recuperar la credibilidad.



"Se puede hacer oposición al Gobierno de España, pero no me estoy aporreándome con él todos los días", ha incidido el presidente asturiano, tras reconocer que coincide en muchos temas como la subida del salario mínimo o de las pensiones.



En cuanto a la polémica en torno a la ley del solo sí es sí, ha señalado que comparte plenamente el espíritu de la ley, pero que también fue de los primeros en decir que contenían errores de diseño con efectos indeseados que se debían corregir.



En cuanto a si debe ser objeto de dimisión la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que cualquier declaración que haga al respecto sería malinterpretada e iría en contra de la búsqueda de un acuerdo que, en su opinión, debe ser la prioridad.



En cualquier caso, ha afirmado que Unidas Podemos "debe allanar el acuerdo" porque "sostenerla y no enmendarla no tiene ningún sentido".