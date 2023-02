Barbón: "Me suena igual de absurdo que los trenes sean más pequeños o más grandes"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado su "desacuerdo total y absoluto" con la gestión del Ministerio de Transportes en relación al error en la contratación de trenes de Cercanías que no caben en los túneles de ambas comunidades, y ha vuelto a exigir que se depuraren responsabilidades, compensaciones y que se agilicen los trámites con una "planificación distinta".



"Me da igual que los trenes sean más pequeños o más grandes, me sigue sonando igual de absurdo", ha apuntado tras la reunión mantenida ayer entre el secretario general de Infraestructura, Xavier Flores, y los consejeros responsables en materia ferroviaria y de movilidad de Cantabria y Asturias.



Barbón, que ha calificado de "chapuza comunicativa" la gestión de este asunto por parte del Gobierno, ha señalado que los túneles ya tienen "ciertos años para ser conocidos".



El presidente del Principado y el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, mantendrán el próximo día 20 un encuentro con la ministra del ramo Raquel Sánchez en la que llevarán una "postura totalmente común".



En ese encuentro, Barbón planteará la depuración de responsabilidades y, en este sentido, ha dicho que cree que el ministerio "llegará al límite".



También pedirá compensaciones, de forma que se construyan más trenes o se incluyan algunas mejoras, y plazos, con una "planificación distinta", de manera que "vayan saliendo a ruta" según estén operativos.

LA OPOSICIÓN ELEVA LA CRÍTICA

Los grupos parlamentarios de oposición en el parlamento asturiano han coincidido hoy en elevar el tono de sus críticas al Ministerio de Transportes y al Gobierno del Principado ante los nuevos datos conocidos sobre el proceso que llevó a paralizar el encargo de la construcción de 31 trenes para la red ferroviaria de Cercanías de Asturias y Cantabria.



Así, el diputado y secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo ha resaltado que el "problema real es que ahora no hay máquinas suficientes" y ha añadido que si un vecino de Vegadeo tiene que ir a Oviedo en tren para hacer una gestión no puede volver en el mismo día a su casa.



"Esta situación es un perjuicio por parte de un Gobierno central dirigido por Pedro Sánchez que no ésta haciendo su tarea y tiene más interés por mantenerse", ha subrayado el diputado popular, que también ha criticado al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, por ir "a rebufo" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en estas protestas.



A su juicio, "no es serio" que el Gobierno central avise después de dos años que los trenes no caben en los túneles y que su rediseño provocará una demora de hasta tres años en su fabricación y que intenten exculpar sus responsabilidades mediante la salida de dos mandos internos que parece que están apunto de dejar sus empleos .



Por su parte, el portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, ha considerado que "si no fuese tan grave sería un chiste porque suena a burla" y ha emplazado al Ministerio de Transportes a no tomar "por imbéciles" a los asturianos y a tratarlos "con respeto" dado que la situación no se arregla "con dos cabezas de turco".



Además, ha emplazado al Gobierno del Principado a aclarar "desde cuando tuvo constancia" de que el encargo de los trenes estaba mal hecho "porque ahora parece que se enteró por la prensa" y ha requerido a ambas administraciones a dejar de "culpar al empedrado" y a abrir ya las negociaciones para traspasar a Asturias las competencias de las cercanías ferroviarias.



Para el coordinador de IU-Asturias, Ovidio Zapico, se trata de una situación "que mete miedo" tras "un cúmulo de disparates" tanto en lo relativo a la alta velocidad como en Cercanías y ha rechazado que el problema deba afrontarse ahora como una cuestión de "compensaciones" sino que debe iniciarse una negociación "política" seria sobre el estado de sus comunicaciones ferroviarias.