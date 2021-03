Barbón sobre las aglomeraciones y peleas en Laviana: “No es comparable con lo el turismo de borrachera”

La cuarta ola podría estar llamando a la puerta pero hay quienes actúan con si las medidas de seguridad no fueran con ellos. Basta con ver lo ocurrido el pasado domingo en Pola de Laviana donde agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil tuvieron que intervenir para disolver peleas entre jóvenes e importantes aglomeraciones de personas que contemplaban las agresiones.





Esto no es ningún barrio de Madrid sino Pola de Laviana #Asturias, localidad natal de @AdrianBarbon y con alcalde del @PSOE. Borracheras y peleas este domingo, en torno al bar alquilado por la Casa del Pueblo. Seguimos esperando el especial de @laSextaTV rasgándose las vestiduras pic.twitter.com/QpklgYJ64m — Paloma Gázquez (@PalomaGazquez) March 29, 2021





El presidente del Principado, Adrián Barbón, cree que lo sucedido el domingo en Pola de Laviana no es comparable con la situación de Madrid. “No tiene nada que ver con lo que se ve en otros lugares que se han convertido en turismo de borrachera”.

Barbón ha agradecido el trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y las policías municipales para evitar fiestas pero ha pedido no generalizar porque “la mayoría de los jóvenes de Asturias están siendo muy responsables”.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, por otra parte, duda de la efectividad de las propuestas de sanción que los agentes están remitiendo a la Consejería de Salud. José Ramón Prado ha asegurado en COPE que “los agentes me comentan que levantan muchas actas, que las envían al Principado pero no sabemos si llegan a los ciudadanos. No hemos visto la efectividad”.