Barbón seguirá negociando con IU pese a la oferta del PP para llegar a acuerdos y facilitar su investidura

Las conversaciones entre el PSOE e IU para conformar un posible gobierno de coalición en Asturias continuarán, aunque de momento "no se han dado avances concretos", según ha reconocido este viernes el presidente en funciones del Principado, Adrián Barbón, que ha asegurado que los socialistas no necesitan escorarse hacia el centro porque nunca han abandonado ni abandonarán la centralidad.



IU-Convocatoria por Asturias está preparando un documento de síntesis con sus planteamientos para continuar hablando sobre "cuál será el marco de convivencia" esta legislatura, una negociación de la que Barbón no forma parte y que ha dejado en manos de la portavoz socialista, Dolores Carcedo, y la secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Gimena Llamedo.



"Que nadie dude de que se hará todo lo posible para conseguir la mayor estabilidad política", ha subrayado Barbón dos horas después de que el portavoz parlamentario del PP, Diego Canga, anunciase su renuncia a presentarse a la sesión de investidura del presidente del Principado por "responsabilidad" y favorecer la formación de un gobierno del que no forme parte IU.



Aunque negativo, un gobierno en solitario del PSOE será mejor que uno de coalición en el que Barbón se vea "atado a las exigencias de Izquierda Unida", según el dirigente popular, que espera que con su renuncia el presidente "pueda escorarse hacia el centro".



Tras recordar que Canga aseguró tres veces que iba a optar la investidura, Barbón ha dicho que respeta su decisión y que es bienvenida si eso significa una rectificación y que el PP va abandonar la "estrategia del no por el no a todo".



Ante el emplazamiento del líder popular a un gobierno escorado hacia el centro, el presidente en funciones ha incidido en que el PSOE "ocupa la centralidad política, que no el centro", porque es el partido con el que más se identifica la gente y que ni antes ni ahora va a abandonar esa posición.



Barbón ha anunciado además que no se va a conformar con ser reelegido con el mínimo de votos y que va a tratar de sumar el mayor respaldo posible de la Cámara y conseguir la mayor estabilidad posible para toda la legislatura, preferentemente con el apoyo de IU-Convocatoria por Asturias pero, ha matizado, sin cerrarse a los demás.



En cualquier caso, el secretario general de la FSA-PSOE ha negado que haya un escoramiento hacia la izquierda, aunque cree que sí puede haber un cambio de estrategia entre los populares con su propuesta de buscar entendimientos en cuestiones como el paro o el reto demográfico.



Barbón, que baraja que a finales de julio o principios de agosto pueda tener constituido el nuevo gobierno, ha descartado que vaya a dar el salto a la política nacional al asegurar que su compromiso para los próximos cuatro años está en Asturias, gane quien gane las elecciones del 23 de julio



INVESTIDURA GARANTIZADA



En una Cámara formada por 45 diputados de los que 19 son del PSOE, 17 del PP, 4 de Vox, 3 de IU y dos del Grupo Mixto (Podemos y Foro), Barbón tiene garantizada su reelección al frente del Ejecutivo autonómico con el único apoyo del grupo socialista ya que el reglamento de la Cámara asturiana solo permite votar a favor del candidato o abstenerse.



De haber presentado el PP un candidato y haber obtenido el apoyo de los cuatro diputados de Vox, Canga hubiese conseguido 21 votos y Barbón necesariamente hubiese tenido que contar con los tres diputados de IU para poder ganarle ya que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha anunciado que se abstendrá en la votación y no se contempla que la de Podemos, Covadonga Tomé, pueda apoyar a la derecha.



Enfrentada a la dirección de su partido, Tomé sigue pidiendo incorporarse a las conversaciones "discretas" abiertas entre el PSOE e IU para la formación del futuro gobierno, aunque la coalición ha garantizado el apoyo de sus tres parlamentarios a la investidura de Barbón sin contrapartidas para frenar un posible ejecutivo de derechas.



El pleno de investidura se iniciará el próximo 18 de julio con la intervención de Barbón y continuará al día siguiente con la intervención de los cinco grupos de que integran la Cámara autonómica antes de una votación en la que el candidato precisa de mayoría absoluta (un mínimo de 23 votos) para poder ser elegido.



De no alcanzar ese número, el pleno se reanudará 48 horas después, el 21 de julio, para repetir la votación en la que Barbón tiene garantizada su investidura por mayoría simple. EFE