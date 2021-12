Barbón saca adelante su presupuesto más alto con el apoyo de la izquierda y Cs

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha sacado adelante este jueves unos presupuestos de 5.354 millones de euros para el próximo año, los más altos de la historia de la comunidad y los terceros que logra aprobar en lo que va de legislatura, al sumar el apoyo de IU, Ciudadanos y Podemos.



Lo ha hecho en un pleno del parlamento autonómico que siguió de forma telemática -continúa aislado en la sede de Presidencia tras haber dado positivo en covid- y en el que quedó fijada la cuantía global del presupuesto del próximo año al ser rechazadas las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Foro y Vox.



Las cuentas del Principado, un 2,2 por ciento más elevadas que las actuales, gracias a los 123 millones de fondos europeos que incorporan, superan así el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva dentro de una semana, con el pleno en el que se debatirán y votarán las enmiendas parciales que presenten los distintos grupos, que sólo permiten cambiar partidas dentro de cada Consejería.



Para la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, se trata de un proyecto que permite "sentar las bases de la recuperación" para que la comunidad "salga más fuerte" de la crisis sanitaria de la covid-19.



La principal novedad de las cuentas pasa por la recuperación en Asturias de las ayudas directas a la natalidad, implantadas por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces y que se suprimieron durante el mandato de Javier Fernández, que se concretarán en mil euros por hijo o adopción con cargo a una partida en la que se prevé alcanzar un gasto de 4,6 millones a lo largo del próximo año.



Además, contempla nuevas ventajas tributarias para contribuir también a luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales y de las que se podrán beneficiar unos 17.000 contribuyentes al introducirse un tipo reducido del 6 por ciento por la adquisición de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación, medida que tendrá un coste de 3 millones para las arcas del Principado.



Cárcaba ha asegurado que para aprobar este presupuesto el Gobierno ha buscado "el mayor número posible de acuerdos" y ha agradecido expresamente a IU y Ciudadanos que hayan facilitado su aprobación al haber antepuesto el interés de la gente al del partido.



No obstante, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ya ha advertido hoy de que no tendrán su "voto favorable" el día 30 si no quitan algunas cosas e incorporan otras propuestas que la formación naranja va a seguir negociando "hasta el último momento".



Aunque la falta de acuerdo entre la izquierda asturiana ha hecho que "se cuelen políticas conservadoras", el portavoz de IU, Ovidio Zapico, ha señalado que la coalición ha decidido asumir su responsabilidad en este momento y dar un "sí distante" a unas cuentas en la que han conseguido que no haya rebajas fiscales.



Zapico ha aprovechado también para "exigir" al Gobierno liderazgo para poder culminar la reforma del Estatuto de Autonomía y la consiguiente cooficialidad del asturiano antes de que acabe la legislatura, cuestión a la que se ha sumado también el portavoz de Podemos, Daniel Ripa.



El portavoz morado, que ha criticado la "goemetría variable" con la que juega el Gobierno para no hacer nada ante las propuestas enfrentadas que en materia fiscal defendían IU y Cs, ha incidido en que las enmiendas del PP, Foro y Vox solo tratan de mermar recursos y que haya menos intervención social, cuestiones que están en las antípodas de lo que defiende Podemos, que apuesta por más Estado, más sector público, más contenido social y más recursos fiscales.



Sin embargo, para la portavoz del PP, Teresa Mallada, estos presupuestos "para salir del paso" incluyen una "inflada e irresponsable previsión de ingresos tributarios", además de medidas "estrellas", como el cheque bebé, que son "brindis al sol".



"Refleja un modelo agotado y exhausto que sobrevive uno año más porque los fondos europeos lo han dopado", ha dicho Mallada al defender las dos enmiendas de totalidad que presentó a este proyecto de ley, una de devolución y otra para reorientar 108 millones reduciendo el gasto corriente.



Para el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, también simbolizan un Gobierno regional "impasible" ante el "deterioro social y económico" de la comunidad al recoger "los mismos programas año tras año" y que han sido "heredados" de Ejecutivos socialistas anteriores.



Foro también ha criticado que el Gobierno haya apostado "por la comodidad " y por pedir un "cheque en blanco" a la hora de negociar con IU y Ciudadanos un presupuesto "continuista, que evita reorientar el gasto público, rechaza cometer reformas estructurales y mantiene un sistema fiscal deslocalizador", en palabras de Adrián Pumares,



El cambio de posición de esta última formación, que el pasado año sí que apoyó el presupuesto autonómico, llevó a la portavoz socialista, Dolores Carcedo, a asegurar que hoy Foro se había enmendado a sí mismo e incorporado "al frente común del no" que lidera el PP, pero que no ha logrado sacar adelante sus intentos de "bloqueo y parálisis" de las cuentas públicas.