Barbón saca adelante su mayor presupuesto entre reproches de la izquierda

El Gobierno socialista de Adrián Barbón ha sacado este jueves adelante sus terceros presupuestos autonómicos con el apoyo de cuatro de los cinco diputados de Ciudadanos y de los dos de IU, aunque desde la coalición lo han hecho entre reproches por el acercamiento de los socialistas al partido naranja, al igual que ha hecho Podemos al justificar su abstención ante una cuentas que elevarán el gasto hasta los 5.354 millones, un 2,2 % más.



Como se esperaba, en contra de la mayor parte del dictamen de la Ley de Presupuestos del Principado para 2022, que entrará en vigor dentro de dos días, han votado Populares, Foro y Vox que han visto además cómo eran rechazadas las más de 140 enmiendas de parcialidad que los dos primeros grupos habían presentado al texto presupuestario.



Sí que ha habido sorpresa entre las filas de Ciudadanos ya que, Luis Armando Fernández Bartolomé, enfrentado con la actual dirección del partido, decidió romper la disciplina de voto y se abstuvo en la votación del grueso del dictamen, mientras que lo hizo en contra de la disposición que plantea hacer pública la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo.



En el que ha sido el último pleno parlamentario del año, también se han visto rechazadas las 50 enmiendas que se habían presentado desde Podemos, cuyo portavoz, Daniel Ripa, ha criticado la "arrogancia y superioridad" con la que el Gobierno ha querido negociar esta ley que ha logrado aprobar "sin hacer concesiones significativas" tras haber planteado "una puja a la baja" con izquierda y derecha.



"Podemos no acepta que las cosas sigan siendo como siempre ni las políticas continuistas que no sirven", ha afirmado Ripa al justificar la abstención de su grupo.



El Ejecutivo de Barbón, también ha recibido críticas de IU, formación con la que mantiene un pacto de investidura y que le ha advertido hoy de que no cuente con ellos si se aleja del camino trazado en 2019 y se empeña en continuar con su deriva para "conquistar un centro derecha en descomposición".



En palabras de su portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, IU ha dado por responsabilidad un "sí distante" a unas cuentas con muchos elementos que les son ajenos y que reflejan políticas planteadas desde la derecha, como el cheque-bebé que había reclamado Foro y que el próximo año quedará reimplantado en Asturias, donde se calcula que unas 4.500 familias puedan beneficiarse de esa ayuda de mil euros.



IU sí que se ha arrogado que gracias a ellos se ha evitado que el Gobierno ahonde en las rebajas fiscales defendidas desde Ciudadanos, formación que a su vez ha hecho gala de haber incorporado "medidas para generar empleo mediante rebajas fiscales, para favorecer la natalidad y dar mayor cobertura social" al favorecer la conciliación de las familias.



"Los veletas naranja venimos a la política para mejorar aquellas propuestas que pueden tener un amplio margen de mejora, como estos presupuestos", ha afirmado su portavoz adjunto, Sergio García, que pidió respeto al resto de grupos ante el aluvión de críticas que le ha caído desde la izquierda y la derecha por el acuerdo alcanzado con los socialistas.



Ciudadanos no defendió ninguna enmienda parcial propia, pero sí dos compartidas con los socialistas para destinar 10.000 euros más a la Ópera de Oviedo y otros 60.000 a la apertura de una oficina económica en Madrid, lo que llevó al portavoz adjunto del PP, Pablo González, a acusarles de vender el futuro de Asturias por 70.000 euros, a pesar de saber ya que los socialistas no han cumplido con lo acordado con ellos en el presupuesto actual.



Tras criticar los planes estrella de estas cuentas, como la extensión de las escuelas de cero a tres años sin contemplar la gratuidad o un cheque-bebé "insuficiente", el parlamentario popular se ha mostrado convencido de que Asturias vivirá en 2022 "un tortazo presupuestario de mucho cuidado" porque los ingresos que se prevén están falseados y son erróneos.



El portavoz de Foro, Adrián Pumares, que el año pasado sí que apoyó las cuentas elaboradas por el Ejecutivo socialista y que éste ha dado un giro de 180 grados, ha asegurado que "encadenar malos presupuestos resulta un auténtico drama para esta tierra", mientras que desde Vox, Sara Álvarez, ha cuestionado el "vasallaje" de IU y Podemos y el "colaboracionismo desnortado y decadente" de Ciudadanos.



Asturias incrementará su gasto un 2,2 por ciento gracias a los 123 millones de fondos europeos que se incorporan al presupuesto más elevado de la historia de la comunidad y con el que, según la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, se sientan las "bases de la recuperación" para que la comunidad "salga más fuerte" de la crisis sanitaria de la covid-19.



El 65 % por ciento, 3.525 millones, se destinan a gasto social, 113 más que este año, y los fondos destinados a inversiones productivas se elevan a 624,8 millones, un 25 por ciento más, gracias en buena parte al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.



Además del cheque-bebé, las principales novedades se centran en nuevas ventajas tributarias para contribuir también a luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales, de las que se podrán beneficiar unos 17.000 contribuyentes, y las destinadas a promover el uso del coche eléctrico. EFE