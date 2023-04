Barbón reprocha a Canga su "tono faltón" por llamarlo "vividor de la política"

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha lamentado hoy el "tono faltón" con el que el candidato popular a la Presidencia del Principado, Diego Canga, se refirió este jueves a él y otros cargos socialistas, así como que éste pretenda "hacer política desde el insulto".



Barbón se refería así a las declaraciones efectuadas por Canga durante la presentación en Cangas de Onís de la candidatura autonómica del PP en las que señaló que en su lista no hay gente " como los socialistas Barbón, Adriana Lastra o Gimena Llamedo, "que no han trabajado en su vida" fuera de la política.



"No suelo valorar opiniones de candidatos y menos cuando tienen un tono faltón",ha afirmado Barbón, que ha dicho "lamentar mucho" que alguien quiera "hacer política desde el insulto".



Tras recordar que ha sido concejal, teniente de alcalde y alcalde durante nueve años de Laviana y que en toda su trayectoria ha demostrado que es un "hombre del pueblo y de pueblo", Barbón ha afirmado que nunca ha hecho política basada en la "cripsación y el insulto" y que siempre ha apostado "por todo lo contrario, por el diálogo.



"Lo único que me preocupa no es que me insulten o ataquen, si no que los asturianos lleguen a fin de mes o cómo se hace frente al reto demográfico", ha añadido. EFE