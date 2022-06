Barbón reclama al Gobierno explicaciones por la baja ejecución presupuestaria

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicaciones por el bajo grado de ejecución de las inversiones previstas en Asturias en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año, solo superior a la registrada en Cataluña, según un informe del Ministerio de Hacienda.



"Mi posición es clarísima de crítica a esta baja ejecución", ha afirmado este miércoles el jefe del Ejecutivo asturiano en el pleno de la Junta General del Principado al responder a la pregunta que le formuló la portavoz del grupo popular, Teresa Mallada, sobre el balance que hacía del grado de cumplimiento con Asturias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.



A raíz de que ayer se publicase un informe del Ministerio de Hacienda que apunta que sólo se ejecutaron el 40 por ciento de las inversiones previstas por el Estado el pasado año, Barbón ha afirmado que ayer mismo pidió a Bolaños que le explicase dónde estaban los problemas, la planificación y cómo se podían acelerar esas inversiones, "porque así se defiende Asturias".



Tras afirmar que es exigente cuando cree que debe serlo, ha señalado que desde el Ministerio de Transportes les han trasladado que las inversiones contabilizadas en Asturias entre 2019 y 2021 ascendían a 737 millones de euros, y que solo las ejecutadas el pasado año sumaron 287 millones de euros, cifra superior a la reflejada en el informe de Hacienda.



Desde ese ministerio, en los cuatro primeros meses de 2022 se ha ejecutado un 23 por ciento más que en los mismos meses de 2021, según los datos aportados hoy por Barbón, que se ha mostrado satisfecho de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno central en torno a Arcelor, para asegurar inversiones en Gijón y Avilés, o para rescatar Duro Felguera y los cientos de empleos que lleva asociados, entre otars actuaciones.



Previamente, Mallada le había acusado de no responsabilizarse nunca de lo malo que le pasa a Asturias, y sí de lo bueno, y le había pedido que explicase por qué el Gobierno central "no le escucha" o por qué no influye en los diputados socialistas por Asturias que en Madrid votan en contra de los intereses de esta región, como se ha visto con la protección del lobo.



"Actúa más de cooperador necesario para marginar a Asturias que para defenderla", ha subrayado la dirigente popular, que ha acusado al presidente de anteponer su futuro e interés político por encima de los intereses de los asturianos.



Mallada le ha pedido que explique dónde está la comprometida reforma del estatuto electrointensivo para la industria regional, los 5,9 millones prometido para la finalización del Bellas Artes, las autovías del suroccidente, las rebajas en el peaje del Huerna, la autopista del mar o el soterramiento de las vías de Langreo.