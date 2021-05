Barbón rechaza los peajes, pero no descarta subidas de impuestos para pagar el mantenimiento de las carreteras

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha mostrado "total y absolutamente en contra" de la posible instauración del pago por el uso de las autovías por la "excepcionalidad" que representa el peaje del Huerna, en la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, y que, según ha recordado, está prorrogado hasta 2050. No obstante, Barbón es partidario de abrir el debate de cómo financiar el mantenimiento de la red viaria ya que, asegura, "sino no va a haber recursos, no nos engañemos". En ese sentido, el presidente asturiano es partidario de hacerlo a través de subidas de impuestos, estudiar "si se grava directamente al ciudadano", o se hace a través de otros medios, como gravar "la compra del vehículo o un impuesto relacionado con el coste de dicho vehículo, es decir que también haya elementos de progresividad".

Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo en el pleno de la Junta General, en respuesta a sendas preguntas formuladas por el diputado de IU Ovidio Zapico, quien ha alertado de la posibilidad de que Asturias sufra "un nuevo agravio", y del portavoz de Podemos, Daniel Ripa, que ha abogado incluso por acudir a la vía judicial para la supresión del peaje del Huerna.

El diputado de IU ha expresado su oposición al "copago" de las autovías porque Asturias ya está "lastrada" por el peaje del Huerna. Tras incidir en que los asturianos son los ciudadanos de la cornisa cantábrica que más tienen que pagar por viajar hasta la Meseta "de forma segura y fiable", Zapico también ha considerado que el pago por el uso de las autovías estaría "alejado de razonamientos de justicia social y de fiscalidad progresiva".

El portavoz de Podemos ha apostado por hacer "un frente jurídico" para suprimir el peaje del Huerna, cuya concesionaria Aucalsa "pretende hacerse con 3.200 millones de euros más hasta 2050 de los bolsillos de los asturianos". Ripa ha denunciado además que, frente a la prórroga del peaje del Huerna aprobada por el Gobierno del PP, en Galicia se liberaron tramos de la AP-9 y se prosiguió con la construcción de autovías.

En respuesta a las advertencias de IU y de Podemos, Barbón ha considerado que "no hay caso" después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, haya aclarado que este sistema no se implantará sin consenso, pero ha insistido en que el Gobierno del Principado se opone a la posible implantación del pago por el uso de las autovías basándose "en la excepcionalidad" que representa el Huerna, y que "no tiene otra comunidad autónoma".

No obstante, ha admitido que hay "un debate de fondo" sobre la sostenibilidad de la red de carreteras y la necesidad de obtener más recursos para su mantenimiento, aunque en su opinión el pago por el uso de autovías "no debe ser la fórmula de financiación". En su opinión, en este debate se pueden analizar otras posibilidades que no sea gravar directamente a los usuarios, como hacerlo a través de la compra del vehículo o de algún tipo de impuesto vinculado al coche y que sea progresivo.

BONIFICACIONES PARA EL HUERNA

Barbón ha abogado por "no engañar a los asturianos" dado que el rescate del peaje del Huerna implicaría tener que pagar a la concesionaria entre 1.000 y 1.500 millones de euros por los conceptos de daños emergentes y lucro cesante, y el Principado "no tiene esa capacidad". Frente a ello, el presidente sí ha abogado por plantear algún tipo de bonificación para los usuarios de la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, un planteamiento que ha considerado "más realista".