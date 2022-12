Barbón quiere sumar a "votantes huérfanos" de centro para seguir 4 años más

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) no sólo pedirá a todos la gente de izquierdas que concentren su apoyo en esta formación en las elecciones autonómicas, sino que buscará entre "los votantes huérfanos" moderados o de centro que se sumen a un "proyecto de futuro" con el que el presidente del Principado, Adrián Barbón, está seguro que seguirá cuatro años más al frente del Gobierno autonómico.



"Nos vamos a dirigir también a los votantes huérfanos que van a quedar sin opción política, que han votado centro y se sienten moderados, a los que hay que decir que, si quieren apostar por lo seguro, el PSOE es el puerto de llegada", y que "es importante que se sumen a un proyecto transformador", ha señalado Barbón al intervenir ante el Comité Autonómico que los socialistas asturianos han celebrado este sábado en Langreo.



Este órgano de dirección, según ha anunciado el también secretario general de la FSA-PSOE, ha designado al comité electoral que se encargará de diseñar y conducir la campaña socialista hasta las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.



La secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo será la encargada de coordinar una campaña en la que la estrategia quedará en manos de la ex vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, y el eurodiputado Jonás Fernández.



El Comité Autonómico, según ha añadido, ha encargado también a la politóloga Norma Bernard la elaboración de un "programa de gobierno, que no electoral", para los comicios autonómicos, si bien Barbón ha incidido en que los socialistas deben pensar también a medio y largo plazo, en la próxima década, Asturias 2033.



En su opinión, se elaborarán "candidaturas coherentes con la sociedad asturiana" y un programa de gobierno serio, riguroso y participado de cara a unas elecciones que se plantean "como un punto y seguido, como una parada para coger fuerzas", porque el proyecto socialista no se quedará ahí.



"Lo vamos a hacer con humildad, sin prepotencia y sabiendo que la gente lo está pasando mal, pero sabiendo que los socialistas pueden ofrecer estabilidad, experiencia y esperanza", ha afirmado Barbón, que tiene claro que si se presenta "es para estar cuatro años más" al frente del Gobierno del Principado.



El jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado de nuevo su intervención para defender el proyecto presupuestario del Principado para 2023, que roza los 6.000 millones de euros y será aprobado el próximo 30 de diciembre, así como para arremeter contra quienes le denostan.



En particular, ha dicho sentirse "indignado" por la posición del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, a quien ha preguntado cómo es posible que diga que los presupuestos para el próximo año son nefastos cuando votó a favor de otros anteriores "con cifras sensiblemente menores".



"A todos los partidos les digo que piensen menos en las elecciones y más en Asturias porque si así lo hicieran solo sería un voto posible, el sí a los presupuestos para 2023", ha añadido Barbón al referirse a la tramitación parlamentaria de unas cuentas que ya han concitado el apoyo de IU y del diputado del Grupo Mixto, suficientes para sacarlas adelante por la mínima.