Barbón se pronuncia sobre la candidatura de Diego Canga y da por hecho que el PP seguirá en la oposición

El nombramiento de Diego Canga como candidato del PP a las elecciones del Principado sigue generando reacciones. La última, la del presidente Adrián Barbón. El regidor socialista ha manifestado su "respeto" y ha colocado a Canga en la oposición en la próxima legislatura, dando por hecha la victoria socialista en las urnas.

Barbón ha hablado sobre el nuevo candidato popular en un acto con motivo del 50 aniversario del Instituto Nacional de Silicosis: "Mi respeto. Mi respeto además por su designación desde Madrid como candidato. Deseo que el PP cambie su modo de hacer oposición. Que la llegada del nuevo candidato signifique que en la próxima legislatura la labor de oposición del PP sea constructiva y de diálogo. Que esté dispuesto a llegar a acuerdos y no sea simplemente estar en el no por el no".

El presidente se pronuncia así tres días después de que el nombre de Diego Canga saliera a la palestra.