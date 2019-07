Barbón pronuncia en asturiano parte de su discurso para defender la oficialidad

El candidato socialista a la presidencia del Principado ha leído en asturiano parte de su discurso de investidura para defender la oficialidad del bable. Barbón ha invocado el consenso para negociar la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias y abrir la posibilidad de acordar un modelo de oficialidad. "No les pido que se sumen incondicionalmente; les ofrezco un diálogo franco sobre el Estatuto que, entre otras cuestiones, nos permita asegurar la supervivencia de uno de nuestros patrimonios culturales más valiosos. No les pido ni les ofrezco, en fin, nada distinto a lo que han hecho en otras comunidades, incluidas las que gobiernan".

"L'asturianu y l'eonaviegu son dos llingues propies. Son un patrimoniu, una riqueza cultural. Entrúgome cómo pue haber dalgún partíu políticu que nun-y importe que muerra. Ye una actitú que me paez ensin sentíu. Nun entiendo la zuna cola que la derecha reaiciona cada vegada que se fala d'asegurar la supervivencia de la llingua asturiana, de protexela o de facilitar el so usu y aprendizaxe. Ye un casu de "fobia autóctona", un "endemismu", porque nun conozo nenguna otra comunidá onde la derecha refugue de la so llingua. Por nun falar de nacionalismos "irredentos", fixémonos no qu'asocede equí al llau, en Galicia.

Pero nun me correspuende cavilar sobre complexos, obsesiones o cualesquier otra razón que xustifique esa reacción. El mio gobiernu va trabayar pa evitar la desapaición del asturianu. La meyor manera de facelo ye afitando un modelu propiu d'oficialidá basáu na proteición y el consensu"