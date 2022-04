Barbón: Por mal que le pese, Ayuso no nombra gobernadores civiles

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha recordado este viernes que España salió hace casi 44 años de una dictadura y que ahora los gobernantes son elegidos democráticamente por los ciudadanos, por lo que, "por mal que le pese", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no nombra gobernadores civiles en Asturias".



Así se ha expresado Barbón al ser preguntado por la visita de Díaz Ayuso, quien ha participado en Gijón en un encuentro con empresarios organizado por el PP de Asturias en el que ha afirmado que el socialismo es un modelo que "no funciona", pero del que "se puede salir".



Barbón ha incidido en que de lo que ya salió este país hace mucho tiempo es de una dictadura y del centralismo: "Ya no nos gobierna Madrid, los asturianos somos dueños de nuestro destino y de nuestro futuro, quizás ella no lo sabe", ha dicho.



Tras darle la bienvenida a un "paraíso natural" en que podrá comprobar que en Asturias no se recortan servicios púbicos, Barbón ha considerado que Díaz Ayuso "quizás eche de menos tiempos pasados", pero ha remarcado que "Asturias no se deja tutelar por nadie, ni por otro gobierno autonómica ni por el central".



Barbón, quien ha garantizado que siempre defenderá "la moderación, el consenso, el diálogo, el acuerdo y sobre todo el respeto institucional", ha dicho que "es una lastima que haya gobernantes que estén compadreando con quienes quieren un proceso de involución democrática".



También se ha referido sobre la visita de Díaz Ayuso la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, que ha incidido en que llegar a Asturias para criticar a la región "no es lo más apropiado desde el punto de vista institucional" y que "la faltas de respeto nunca son aconsejables", especialmente cuando se ocupa una responsabilidad política como la de la presidenta madrileña.



En respuesta a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Álvarez ha querido dar la "bienvenida" a Díaz Ayuso "a una tierra acogedora", si bien ha subrayado que no acaba de acostumbrarse a que un presidente autonómico acuda al Principado "no a defender su gestión sino a criticar a Asturias y las decisiones democráticas de la ciudadanía". EFE