Barbón y Mallada se acusan mutuamente de machismo

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, se han vuelto a enzarzar este miércoles durante un debate parlamentario en acusaciones mutuas de no actuar en favor de la igualdad de la mujer y del feminismo.



Durante el turno de preguntas al presidente en la Junta General, Mallada ha instado a Barbón a que no le dé lecciones de feminismo cuando las dos únicas personas que ha cesado en el Gobierno del Principado son mujeres.



Tras señalar su currículo hasta alcanzar ser la primera mujer que presidió Hunosa, la líder del PP ha desvelado los problemas que tuvo en la empresa hullera cuando la dirigía un socialista que le conminó a renunciar a las horas de lactancia que le correspondía por ley si no quería que la echaran.



"Llevo toda la vida defendiendo los derechos de las mujeres y no le tolero ninguna lección más. Estoy convencida de la valía de las mujeres asturianas y del PP", ha subrayado Mallada.



Por su parte, Barbón ha afeado la conducta de Mallada por volver a acusarle "nuevamente de machista" cuando, según ha recordado, dirige un Gobierno paritario mientras que ha recordado que la actual presidenta popular nunca nombró a una mujer para un puesto de alta dirección cuando dirigía Hunosa.



En su comparación de las cúpulas de los dos partidos y de los dos grupos parlamentarios, Barbón ha apuntado que mientras que su formación está integrada con la aportación de muchas mujeres en puestos de relevancia, en el PP no hay ninguna mujer excepto Mallada, que lo hace de forma interina al no haber sido elegida por los militantes de su partido.



"Por sus hechos los reconoceréis. Mientras yo me rodeo de un equipo plural de mujeres y hombres usted, por lo que sea, no acaba de apostar por las mujeres", ha aseverado el presidente del Principado, que ha apuntado que "existen mujeres profundamente machistas que impiden el desarrollo y el crecimiento político de otras mujeres".