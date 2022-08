Barbón llama al ahorro energético para que la industria y los servicios públicos sigan funcionando

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha llamado este martes a adoptar medidas de ahorro de la energía, "no por imposición sino por una reflexión colectiva", para garantizar así que la industria y los servicios públicos puedan seguir funcionando ante un eventual corte de suministro del gas ruso en "la batalla por el control de la energía".



En la rueda de prensa que ha ofrecido en Gijón junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras visitar varios equipamientos de la ciudad, Barbón ha dicho que esta reflexión es necesaria si no se desea que falte energía en otoño o en invierno "ante la amenaza de Rusia" de cortar el gas hacia Europa.



Aunque el corte no afectaría de forma directa a España tanto como a Alemania, centroEuropa o los países bálticos, Barbón ha recordado que las economías de los países están interconectadas y por tanto la española también sufriría las consecuencias de la falta de suministro.



"Necesitamos todos tomar medidas, y no por imposición sino por una reflexión colectiva", ha dicho Barbón, quien se ha mostrado convencido de que, "al igual que lo hicimos muy bien en la pandemia, ahora también lo vamos a hacer bien en a batalla del control de la energía".



En términos similares se ha expresado la ministra, al afirmar que el país respondió "de manera ejemplar" durante la pandemia y en la campaña de vacunación, y la ciudadana lo va a volver a hacer en el esfuerzo para ahorrar energía. Ha precisado, no obstante, que los centros de salud no entran en este plan energético, dejando al criterio de los profesionales sanitarios de cada centro.

Por otro lado ha precisado, que también es necesario que "todos los responsables públicos" estén "a la altura", en referencia a las voces críticas hacia el plan diseñado por el Gobierno para impulsar el ahorro energético.