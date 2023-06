Barbón lamenta que IU no haya aceptado del todo la propuesta para los gobiernos de los municipios

El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha lamentado hoy que Izquierda Unida haya renunciado en esta ocasión a reeditar el habitual acuerdo entre ambas formaciones en el ámbito municipal para garantizar que se frene a la derecha en los ayuntamientos donde sumen mayoría y que gobierne la lista más votada de la izquierda.



Barbón, que ha hecho estas afirmaciones durante su intervención ante el Comité Autonómico de la FSA-PSOE que hoy analiza el resultado autonómico y municipal y ratificará las candidaturas a las elecciones generales, ha señalado que, con ese objetivo "de intentar por todos los medios retener gobiernos para la izquierda", trasladaron a IU la propuesta acordada en anteriores mandatos.



La respuesta de la coalición, ha apuntado, "no responde" a lo que planteaba el PSOE dado que IU defiende ahora que, una vez "frenada" la derecha, "luego ya no entra en quien debe gobernar, si la fuerza (de izquierdas) más votada u otra" por lo que ha mostrado su respaldo a las negociaciones abiertas en distintas agrupaciones locales para intentar lograr la Alcaldía para los socialistas. Esta circunstancia se da en municipios como San Martín del Rey Aurelio, tradicional feudo del PSOE que fue la fuerza más votada, aunque la agrupación local de IU contempla aliarse con dos candidaturas locales para hacerse con la alcaldía.



En el ámbito autonómico, las conversaciones con una IU que aspira a un gobierno de coalición, pero sin estar "de oyente" y asumiendo responsabilidades en materia económica, no se abrirán hasta después de la constitución de los ayuntamientos el próximo 17 de junio, nueve días antes de que se constituya la nueva Junta General del Principado surgida de las pasadas elecciones autonómicas. En el caso de los órganos de gobierno de la Cámara autonómica -la Mesa de la Junta General cuenta con cinco puestos-, Barbón se ha mostrado partidario de que la pluralidad del parlamento esté representada, pero siempre a partir del diseño de una gobernanza "que le dé estabilidad".

LISTAS AL CONGRESO Y AL SENADO



El secretario general de Industria y Pyme, Francisco Blanco, no formará parte finalmente de la candidatura del PSOE en Asturias para las elecciones generales del 23 de julio tras haber quedado en tercer lugar en las primarias celebradas ayer en las distintas agrupaciones para elegir a los acompañantes en la lista de la ex vicesecretaria general, Adriana Lastra.



En su intervención ante el Comité Autonómico de la FSA-PSOE que debe ratificar las candidaturas al Congreso y al Senado, su secretario general, Adrián Barbón, ha dado a conocer su composición con "los que han aceptado" integrarlas a partir del resultado de la votación entre los militantes. Así, Barbón ha anunciado una lista al Congreso encabezada por Lastra, por decisión de la Ejecutiva, y en la que después se sitúan el actual diputado nacional Roberto García Morís y la hasta ahora senadora por designación autonómica Mercedes Otero, los más votados en las primarias.



De cara a unos comicios en los que Asturias elige siete diputados -el PSOE obtuvo tres hace cuatro años-, el voto de los militantes situó en el cuarto lugar de la candidatura a Blanco, que dimitió como senador a finales del año pasado para incorporarse al Gobierno central, pero Barbón ha anunciado que ese puesto corresponderá al secretario de Comunicación de la Ejecutiva autonómica, Iván González.



En el caso del Senado, la candidatura que la dirección de la FSA-PSOE ha propuesto al Comité Autonómico está encabezada por los que hasta ahora eran senadores María Fernández, Fernando Lastra y María Jesús Álvarez, que refleja el resultado de las primarias con la salvedad de que los números dos y tres se intercambian para cumplir con la obligación de conformar una lista 'cremallera'.