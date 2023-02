Barbón insiste en que no conocía los problemas de los trenes: "Mentir es pecado"

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha replicado este miércoles al PP asturiano y a su candidato a la presidencia del Principado, Diego Canga que "tan malo no será el acuerdo logrado con el Ministerio de Transportes cuando lo reivindican insistentemente para sí los Gobiernos de Castilla y León y Galicia por considerarlo una discriminación positiva para Asturias y Cantabria".

"Este acuerdo todo el mundo reconoce que es bueno, menos el candidato del PP impuesto desde Madrid para Asturias. Mira si es bueno que los gobiernos del PP de Castilla y León y de Galicia piden lo mismo, eso deja en muy mal lugar al PP de Asturias", ha indicado Barbón en referencia al compromiso adquirido por el Ministerio para compensar la demora de los nuevos trenes.

Barbón ha recordado que el propio Diego Canga dijo de manera "rotunda y tajante" previamente a la reunión con el Ministerio "que no esperaba absolutamente nada" de la misma, porque el Gobierno asturiano no iba a conseguir nada. "Pues resulta que no sólo han conseguido algo, sino que las comunidades de Galicia y Castilla y León gobernadas por el PP exigen lo mismo que Asturias y Cantabria porque dicen que es una discriminación positiva".

Ha incidido en que esas compensaciones arrancadas tienen que ver con un contrato que estaba en vigor y que atañe a Asturias y Cantabria. "Un contrato cuya ralentización desconocíamos y, por tanto, respeto mucho que Galicia y Castilla y León quieran pedir renovar su flota, están en su derecho, pero es que ellos no estaban vinculados a ese contrato", ha dicho.

Ha añadido Barbón que en todo caso esas comunidades deberían exigírselo a un ministro del PP, Iñigo de la Serna, que fue quien dejó diseñado ese contrato de 31 trenes que establecía un reparto de 21 para Cantabria y 10 para Asturias.

Además, Barbón ha negado de manera tajante que fuese conocedor del problema de los trenes hace ya un año, como ha denunciado Canga en COPE, y ha recordado al candidato del PP que "mentir es pecado".

"Supe que había problemas cuando lo comentó aquí la secretaria de Estado. Ningún partido de la oposición ni ningún agente social dijo nada", ha dicho Barbón, que ha añadido que a Canga "le pueden los nervios porque ha visto que el acuerdo es bueno".