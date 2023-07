Barbón inicia con orgullo su segundo mandato: "Asturias tiene mi palabra"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado este jueves tras tomar posesión del cargo por segunda vez que impulsará el diálogo para afrontar los grandes desafíos de Asturias y que "nada" se interpondrá a la defensa de los intereses de la comunidad autónoma "siempre, cuando, y ante quien sea necesario".



En su intervención en la sede del parlamento autonómico, Barbón ha advertido de que no concibe la vida ni la política sin diálogo dado que el ruido "distorsiona" y "agita la crispación" por lo que no desea presidir una Asturias tensa y obcecada en el enfrentamiento, "sino otra distinguida por la práctica de la política útil, la que se afana en resolver los problemas".



"Hagamos de Asturias un escaparate de la buena política" ha subrayado tras incidir en el "orgullo de pertenencia" a una tierra que cuenta con una identidad "tan reconocible como inclusiva" que se expresa en una cultura propia y en el latido, que ha abogado por que sea "más vivo", de sus lenguas, el asturiano y el gallego-asturiano, sin rango de oficialidad y que ha usado en su intervención.



Respecto a su voluntad de anteponer siempre el interés de Asturias, Barbón se ha dirigido a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, -"me conoce bien y sabe que soy sincero"- para indicar que, al igual que en su anterior mandato, "no cabe un titubeo, un asomo de duda: siempre, Asturias".



Ese objetivo, ha añadido, lo conocen también los cuatro presidentes autonómicos que han asistido a su toma de posesión (la navarra María Chivite, el gallego Alfonso Rueda, el castellano-manchego Emiliano García-Page y el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco) con los que, junto a otros, ha trabajado y trabajará "en la defensa de una España justa, unida en su diversidad".

"REBASADO DE SENTIMIENTOS", BARBÓN ASUME CON ORGULLO SU SEGUNDO MANDATO

"Rebasado de sentimientos y cargado de deudas", ha asegurado sentirse el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la toma de posesión para su segundo mandato al frente del Gobierno asturiano, que asume desde el orgullo y siendo consciente de la responsabilidad que afronta para continuar el legado de sus predecesores.



Ante unos 300 invitados que llenaban la sede del parlamento asturiano, y en presencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de los presidentes de Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León, Barbón ha tenido un recuerdo para sus cuatro antecesores presentes en el acto -Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil, Antonio Trevín y Javier Fernández- y para los fallecidos Rafael Fernández, Sergio Marqués y Vicente Álvarez Areces.



"De su trabajo y su inteligencia resultó la Asturias que hoy disfrutamos", ha subrayado tras recibir de De Silva, el primer presidente autonómico y al que Barbón considera su referente, la insignia que distingue a los presidentes de Asturias en un acto en el que su único antecesor ausente ha sido Francisco Álvarez-Cascos, que no respondió a la invitación que le cursó la Junta General.



Un Barbón emocionado que ha prometido de nuevo su cargo sobre un ejemplar de la Constitución propiedad del fallecido diputado socialista en la legislatura constituyente Emilio Barbón, una de las doscientas copias originales de la Carta Magna, numerada con el número 55.



Además, ha recordado también a su "maestro", el presidente de honor de la FSA-PSOE, Pablo García, que ha asistido al acto junto a los familiares del reelegido presidente y a sus amigos "más queridos" y las personas "especiales" de su vida.



"Quiero distinguir al fondo, en algún lugar, el recuerdo de los rostros viejos, arrugados de cariño, de mis abuelos. Sé que todo se lo debo, que jamás podría haber llegado aquí sin ellos. Mi Laviana natal, mi lugar de vida, está, no lo duden, muy presente en este acto", ha apuntado.



A la toma de posesión ha acudido también un grupo de jóvenes que participa en la edición anual de la Escuela de Asturianía, una iniciativa que acerca cada año al Principado y a sus tradiciones a varios descendientes de emigrantes, "esas decenas de miles de personas que llevan Asturias por dónde quiera que van" a los que ha emplazado a estar orgullosos de sus orígenes.



"Os pido que lo tengáis siempre presente: el aprecio a lo propio no nos ancla al pasado; muy al contrario, es un fermento del progreso en cualquier sociedad", ha subrayado.