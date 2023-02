Barbón exculpa a la ministra de Transportes y a su número dos del "desaguisado" de los trenes

El Gobierno de Asturias ha elevado tono crítico por el escándalo de los trenes que considera "un desaguisado, fronterizo con el ridículo e inexplicable a ojos de la ciudadanía". Son las palabras textuales que recoge la declaración institucional aprobada este viernes por el Consejo de Gobierno del Principado en la que reclama al Ministerio de Transportes "tomar cuanto antes" las decesiones adecuadas para resarcir Asturias, que renueve totalmente la flota de trenes de ancho métrico o que se procedan a las destituciones a los "niveles jerárquicos que corresponden a semejante absurdo".

El Ejecutivo regional quiere que ruedan cabezas pero el presidente Adrián Barbón salva de la purga a las de las máximas responsables del ministerio. A la titular, Raquel Sánchez, la exculpa porque entiende que su trabajo no es "ir con el metro a medir los túneles". También libra de la quema a Isabel Pardo de Vera, actual Secretaria de Estado de Transportes y presidenta de ADIF cuando se firmó el contrato de la polémica.

Adrián Barbón aboga por "cortar este esperpento de alguna manera" y por impulsar la asunción de responsabilidades que no sean los de los dos cargos "intermedios" ya cesados en Adif y en Renfe.



"No sabemos ni quienes son", ha apuntado el presidente asturiano tras visitar el Ayuntamiento de Cabranes, la escuela infantil de 0 a 3 años y el Museo de la Escuela Rural a la vez que ha rechazado que esa exigencia de responsabilidades deba alcanzar a la ministra, Raquel Sánchez, que no estaba en el cargo cuando se firmó el contrato de suministro de los trenes, ni a Pardo de Vera.



En este caso, el jefe del Ejecutivo asturiano ha considerado a quienes exigen su destitución e intentan culpabilizarla les motivan "intereses políticos" derivados del hecho de que la secretaria de Estado fue la primera en atreverse a "romper el silencio" sobre quien había sido uno de los causantes del retraso de la Variante de Pajares y señalar directamente a Francisco Álvarez-Cascos.



A su juicio, Pardo de Vera, como pudieron comprobar los agentes sociales y económicos durante su reciente visita al Principado, "ha demostrado su rigor" y es "una buena aliada de los intereses de Asturias" y, en particular, del desarrollo del Corredor Atlántico del Noroeste.