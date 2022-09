Barbón en el Día de Asturias: "la cercanía de las elecciones no puede desnortarnos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado este jueves que la cercanía de las elecciones autonómicas del próximo año no puede avalar el interés partidista de los grupos políticos, que "nunca deben prevalecer sobre la atención a los problemas reales, concretos y dolorosos de las personas".



En el mensaje oficial con motivo del Día de Asturias, 8 de septiembre, grabado en Covadonga, Barbón ha subrayado: "La cercanía de las elecciones no puede desnortarnos. Quien no sepa entenderlo estará defraudando a la ciudadanía".



"Dentro de poco, mi gobierno volverá a buscar un acuerdo presupuestario con los grupos parlamentarios. Coherente con la orientación social y progresista de todo el mandato, ese proyecto responderá a unas prioridades muy definidas: reto demográfico, juventud y diligencia, en la ejecución de los fondos europeos, que son metas inaplazables", ha afirmado el presidente.



Ha advertido de que "vendrán meses duros, complicados", donde se notará "con crudeza el impacto de la inflación y de los problemas energéticos derivados de la agresión rusa a Ucrania" y ha apuntado que, "en esas circunstancias, Asturias no puede dar la espalda a los demás países de la Unión Europea".



La tradición europeísta y solidaria de los asturianos requiere que se sepa compartir los esfuerzos para ahorrar energía al mismo tiempo que se continúe avanzando en la modernización económica y robusteciendo la sanidad, la educación y los servicios sociales.



"Gestión y alma, audacia y empatía para seguir liderando la transformación que Asturias necesita. Ese será el empeño continuo de mi gobierno. No obstante, soy consciente que el trecho que resta de legislatura no será suficiente para culminar la ambiciosa agenda de reformas en marcha", ha reconocido.



En un mensaje, parte en castellano y otra en asturiano, y lleno de "firmeza, convencimiento y esperanza", el presidente ha ofrecido a todos los asturianos, "en cualquier rincón del mundo donde estén", sus mejores deseos.



"La celebración del Día de Asturias es una jornada de unión y afirmación colectiva y en el año que se conmemora el 1.300 aniversario de la batalla de Covadonga. He elegido este escenario, con toda su belleza, con su enorme carga simbólica, para dirigirse a todos los asturianos".



"Hoy es un día para reconocernos en nuestra historia, para reivindicar nuestra identidad, siempre inclusiva, y para encarar hermanados la construcción del porvenir. Desde 2019, me ha correspondido el honor de pronunciar este mensaje. Con unidad, hemos afrontado problemas de una gravedad impensable al inicio de la legislatura", ha afirmado Barbón, que ha recordado las tareas que ha supuesto para su Ejecutivo tener que actuar en medio de una pandemia.



"Con las víctimas que siempre permanecerán en nuestra memoria; la escasez de materias primas; el horror de una nueva guerra en Europa y el retorno de una inflación desbocada se han sucedido sin solución de continuidad. Cualquiera de esos hechos bastaría para marcar una generación; juntos, están poniendo a prueba los cimientos y los valores de nuestra sociedad", ha resaltado.



Ha añadido que en todos y cada uno de esos retos, "Asturias ha sabido estar a la altura", en especial el sistema público de salud que respondió "con responsabilidad y eficacia a la crisis sanitaria más grave en un siglo".



"Al igual que al abrir los brazos a quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares en Ucrania o en cualquier otro país", ha recalcado el presidente asturiano, que ha destacado que "la solidaridad sigue siendo uno de los rasgos que mejor identifica el Principado".



"A la par, han sido años de exigente evolución. Contra los machacones augurios pesimistas, y pese a la continua sucesión de dificultades que he resumido, el Principado cuenta hoy con más personas trabajando y menos desempleadas que al inicio de la legislatura", ha indicado Barbón, que ha valorado el "éxito de la doble transición ecológica y digital, hasta tal punto que Asturias concentra algunos de los proyectos industriales más ambiciosos y vanguardistas a nivel internacional en el camino sin retorno que Europa ha iniciado hacia la economía verde, hacia una nueva reindustrialización", ha puntualizado.



En su discurso en asturiano, el presidente ha ensalzado el atractivo turístico de Asturias, reforzado por su clima; el aumento de las conexiones aéreas y la entrada en servicio "d’aquí a pouco de la Variante de Payares".



Por último, también se ha mostrado dispuesto a trabajar por el reto demográfico de una región con menos de un millón de habitantes, por las necesidades de la juventud, con especial atención a sus demandas de formación, empleo y vivienda.