Barbón defiende el cierre en Semana Santa: “Es lo que que nos piden los asturianos”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que su Gobierno no caerá en los errores de Navidad y que mantendrá el cierre perimetral de la comunidad y las restricciones durante Semana Santa "con los datos epidemiológicos en la mano" y siendo consciente además de que es "lo que piden los ciudadanos y de que la mayoría de la ciudadanía de Asturias está de acuerdo".

"Los mayores, especialmente, saben que Asturias tiene un gobierno humanista y que protege a los más vulnerables", ha añadido el presidente antes de advertir de que el Principado, por desgracia, es la comunidad autónoma más vulnerable por la edad y patologías previas de su población y que por eso frenar la incidencia de la pandemia supone salvar cientos de vidas.

En respuesta a sendas preguntas formuladas en el parlamento asturiano por la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, sobre cómo se va a garantizar que no entren viajeros de otras comunidades autónomas en Semana Santa, y por el de Vox, Ignacio Blanco, sobre la pérdida de empleos, el presidente ha señalado que la ralentización en la bajada de contagios obliga a mantener las medidas restrictivas y el cierre perimetral.

Previamente, la diputada de la formación naranja había aprovechado su intervención para asegurar que el mérito de haber doblegado tres curvas no era de Barbón sino de la sociedad, que los más afectados por esta crisis no han recibido aún ni un céntimo de los 100 millones del fondo covid y que los cierres perimetrales, "precipitados o rectificados", provocan más incertidumbre que el propio virus.

Tras asegurar que algunos expertos ven viable que los asturianos puedan hacer turismo interior y de familia en Semana Santa porque hay el mismo riesgo de contagio en los hogares que en las casas rurales, la parlamentaria de Ciudadanos criticó que el Ejecutivo asturiano no vaya a permitir la apertura de los alojamientos turísticos o que los socialistas hubiesen barajado prohibir la vuelta a cada de los asturianos que estudian fuera.

"Nada crea más incertidumbre que no decir las cosas con tiempo y el gobierno asturiano ya dijo hace semanas que, con los datos empidemiológicos en la mano no se pueden cometer los mismos errores de Navidad"·, le ha replicado el presidente del Principado, que ha asegurado que la decisión de mantener las restricciones no se deben a que haya tenido una aparición, como creyente que es, sino a que ha escuchado a los expertos.

En concreto, se ha referido a la ralentizacion en el descenso de la epidemia en Asturias porque la cepa británica ya está presente en más del 90 por ciento de los contagios y dentro de poco habrá desplazado totalmente a la cepa china.

Barbón ha advertido que los estudiantes pueden volver, porque están empadronados en Asturias y lo permite el estado de alarma, y que si se barajan hacer cribados entre ese colectivos porque quieren garantizar la salud de sus familias e interactuar con ellos para que no pongan en riesgo a los suyos.

El presidente asturiano también ha reivindicado la validez del modelo 4Plus de restricciones que se viene aplicando en la comunidad desde el inicio de la tercera ola, aunque ha reconocido que habrá que ir ajustándolo porque cuando se diseñó la cepa británica, que es más contagiosa, no era aún la dominante en el Principado.

Para Barbón, el modelo funciona porque si ha habido hasta 20 concejos con las máximas restricciones previstas en el modelo de cierres perimetrales selectivos, ahora sólo hay tres en esa situación, en función de datos que son "absolutamente objetivos", tanto a la hora de declarar el nivel de riesgo extremo, como a la hora de salir o de tener que volver a entrar.

"La incertidumbre la generan los cambios de criterios o el no ser capaz de anunciar", ha añadido el presidente autonómico antes de asegurar que Asturias ha planteado en el debate a nivel nacional la necesidad de alcanzar un "acuerdo de medidas de protección de la salud, no de flexibilización como se hizo en Navidad", planteamiento que ha sido respaldado mayoritamiente por otras comunidades "que no quieren repetir errores porque para una población vulnerable como Asturias supondría más muertos".

Al portavoz de Vox también le trasladó el mismo mensaje, y haciendo suyas unas palabras de la exministra del PP, Ana Pastor, afirmó que "sin salud no hay nada" y que su gobierno iba a seguir velando por garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la vida.

Para Blanco, sin embargo, el Gobierno asturiano no está consiguiendo salvar ni salud ni economía, ha condenado o puesto en peligro miles de puestos de trabajo con "cierres perimetrales de quita y pon", impuesto cierres de la hostelería a las ocho de la tarde "sin más justificación que su deseo o conveniencia política" y apostado por el "cerrojazo en Semana Santa", con lo que deja a Asturias "en uncoma inducido que está acabando con su salud".

El portavoz de Vox, que ha acusado a Barbón de "doblegar la realidad científica a su voluntad política" y de mentir a los asturianos con informes 'ad hoc' para sustentar sus decisiones políticas, se ha preguntado si se cesará al consejero de Salud, Pablo Fernández, si se confirma que datos sobre los contagios en la hostelería han sido manipulados.

Barbón, por su parte, le ha pedido que diga claramente a los ciudadanos que el planteamiento de Vox es que fluya la economía y que no se tomen medidas de protección de la salud, aunque eso suponga llevarse por delante miles de vidas.