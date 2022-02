Barbón contra las cuerdas por ocultar el informe sobre el asturiano, sólo PSOE e IU le respaldan

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha quedado prácticamente solo, tras la polémica suscitada por la ocultación durante meses del informe encargado por la consejería de cultura para evaluar el impacto de la oficialidad del asturiano. La lluvia de reproches y acusaciones llega, con mayor o menor intensidad, de todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE e IU.

Este miércoles, dos de los más críticos han sido Podemos y Foro Asturias, que acusan a Barbón de "dar alas" a quienes se oponen a la oficialidad del asturiano y eo-naviego por haber ocultado ese informe.

Para el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, la única culpa de que ahora se hable de presentar mociones de censura y confianza es del propio Gobierno y de la FSA-PSOE "por haber encajonado un informe que valora muy positivamente la oficialidad" por su impacto económico y creación de empleo.

"Avergonzarse de ese informe está provocando esta respuesta propagandística y dañina por parte de la derecha y extrema derecha", ha afirmado Palacios, que ha señalado que la FSA y el Gobierno se han "autopresentado" la moción de censura "con esa forma de actuar, su parálisis, falta de iniciativa y de explicaciones".



El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha coincidido en que el Gobierno, al ocultar el informe, no sólo ha dado alas a quienes se oponían a la oficialidad, sino que ha demostrado que "actuó de mala fe" en la negociación abierta con ellos y los partidos de izquierda para impulsarla.



El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha insistido en que "este escándalo de los informes ocultos con dinero público" bien merece una moción de censura porque, aunque no salga adelante, "Barbón saldría debilitado de ese debate".



En función de lo que suceda en el pleno de la próxima semana, Vox seguirá tratando de convencer al PP para que presente una moción que cree necesaria por una cuestión de fondo, no de números, para llamar la atención sobre un "presidente que ha mentido a todos y que debería dimitir".



El PP llevará a ese pleno una interpelación a la consejera de Cultura, Berta Piñán, sobre política lingüística y sobre el estudio que encargó su departamento en 2020 y que se ha conocido ahora, otra al vicepresidente sobre el impacto que supondría para el personal del Principado la implantación del asturiano, y sendas preguntas a las consejeras de Hacienda y Educación sobre el mismo asunto.



"Hay que hablar de esto en el parlamento de todos los asturianos", ha afirmado el popular Pablo González, que ha incidido en que lo importante es "desenmascarar y que quede clara la patraña que ha estado soltando Adrián Barbón" a quien de nuevo se ha referido como "presidente mentiroso".



Para la portavoz socialista, Dolores Carcedo, estas iniciativas forman parte de una "campaña de descrédito y para crear un clima de crispación y desconfianza" en torno a la llingua iniciada ya con la primera intervención en asturiano de la consejera de Cultura, Berta Piñán, en la Junta General.

En su opinión, las peticiones de mociones de censura o confianza que han planteado desde la derecha se sitúan en ese marco con el que pretenden "dañar para siempre el objetivo de conseguir la oficialidad del asturiano".



Para IU, el pleno de la próxima semana del parlamento autonómico va a tener un carácter monográfico por las iniciativas de unos partidos de derecha que siempre habían dicho que la oficialidad era un tema que no les interesaba, pero que ahora han convertido en el más importante "y con el que buscan crear enfrentamiento, crispación y generar un problema donde no lo hay".



"A la derecha le vale cualquier cosa con tal de cargar contra la oficialidad, y está buscando el enfrentamiento y la confrontación y ahí no van a encontrar a IU", ha subrayado su portavoz, Ángela Vallina, tras asegurar que PP sigue la agenda de Vox al creer que les favorece esa estrategia.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha negado que haya una campaña de descrédito y ha incidido en que no hay olvidar que para que una lengua sea oficial debe hacer una mayoría parlamentaria que, por lo visto, no hay.



Si desde Ciudadanos se plantea que el Gobierno se someta a una moción de confianza es porque ha ocultado "información muy importante" y que formaba parte de una negociación para una reforma muy relevante y que escondieron deliberadamente.