Barbón cree que no compensa suprimir el impuesto de patrimonio

Asturias no va a seguir los pasos de Andalucía ni de Madrid. El Gobierno del Principado no va a tocar los impuestos. El presidente, Adrián Barbón, que nunca ha sido favorable a una rebaja fiscal, descarta eliminar el impuesto de patrimonio porque "tendría que quitar ayudas públicas y prescindir de políticas públicas que ayudan a cientos de miles de ciudadanos, por lo que es una medida que no compensa".

“Compensa más que los ricos paguen más impuestos y a cambio tengamos estas políticas”, ha considerado el presidente asturiano tras ser preguntado por la decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de eliminar el impuesto de patrimonio que también prevé eliminar el próximo ejercicio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a una rebaja del tramo autonómico del IRPF para ayudas a las familias.



Barbón ha advertido de que son 3.500 personas las que se ven afectadas por este tributo que "pagan los millonarios". El presidente ha advertido de que si en Asturias se suprimiera este impuesto con el que Principado recauda 24 millones de euros al año "habría que quitárselo a una política pública”.



Supondría tener que eliminar la ayuda a la natalidad o habría que suprimir la ayuda de 1.500 euros para familias en cuyo concejo no hay escuela de 0 a 3 o no tienen plaza o el incremento de la ayuda de libros o suprimir el incremento de la ayuda contra pobreza energética, ha alertado.

En la misma línea, su consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha rechazado rebajar los impuestos en Asturias para poder mantener el gasto público y la inversión social. "Insto a las personas que pagan el impuesto de patrimonio en Andalucía que vengan a contribuir con nuestra región y a disfrutar de los servicios públicos de calidad que tenemos en el Principado".